Control policial en La Pincoya termina con disparos y prófugo con orden por homicidio

Un carabinero efectuó un disparo contra un hombre con una orden de detención vigente por homicidio durante un control de identidad realizado en el sector de La Pincoya, comuna de Huechuraba. El procedimiento se desarrolló cerca de las 9:30 horas, en el marco del Plan Calles Sin Violencia, luego de que el sujeto apuntara con un arma de fuego al funcionario policial, quien respondió con su arma de servicio.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, el hecho se produjo en la intersección de las calles Pablo Neruda con Jorge Inostroza, cuando personal de la Prefectura de Radiopatrullas efectuaba controles preventivos. Durante uno de ellos, el individuo identificado como Luis Carrasco, según La Radio, arrojó una orden vigente por el delito de homicidio.

Al percatarse de la situación, el sujeto extrajo un arma de fuego y apuntó directamente al funcionario policial, lo que derivó en el uso del arma de servicio por parte del carabinero. Así lo explicó el coronel Mauricio Apablaza, quien detalló el inicio del procedimiento: “Hoy, alrededor de las 9:30 de la mañana, personal de la Prefectura de Radiopatrullas, en el contexto del servicio Plan Calles Sin Violencia, realiza diversos controles de identidad y, en uno de ellos, se realiza un control a una persona, hombre adulto, en donde arroja que mantiene una orden vigente por el delito de homicidio”.

Respecto al momento del enfrentamiento, el oficial señaló que el carabinero actuó al verse amenazado: “Este, al ver en peligro su integridad física, le efectúa un disparo y esta persona sigue huyendo por los techos y se pierde de vista”.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario recordó haber disparado, aunque el individuo no habría resultado herido de gravedad. Tras el enfrentamiento, el sujeto ingresó a su domicilio y posteriormente se dio a la fuga, manteniéndose hasta ahora prófugo.

El procedimiento continúa en desarrollo, mientras Carabineros mantiene un operativo en el sector para dar con el paradero del individuo.