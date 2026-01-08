Diputado Leal (UDI) a Kast: “Necesitamos un canciller que salga a atraer inversión para Chile”

El jefe de bancada de la UDI y diputado por La Araucanía, Henry Leal, sostuvo que uno de los principales desafíos del próximo gobierno será reactivar la economía y atraer inversión internacional, planteando que la Cancillería debe jugar un rol clave en ese objetivo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Leal afirmó que “necesitamos un canciller que salga por el mundo a atraer inversión para Chile, porque es la prioridad”, subrayando que el mandato entregado al presidente electo José Antonio Kast fue claro. “El mandato contundente del pueblo chileno, a mi juicio, es por dos cosas: la seguridad, la migración y cómo reactivamos la economía, cómo generamos puestos de trabajo”, dijo.

Consultado por el nombre de Francisco Pérez Mackenna, que ha circulado como eventual canciller, Leal sostuvo que “es una muy buena carta”, porque permitiría “reactivar la inversión y que a Chile llegue inversión internacional y facilitarla”. A su juicio, el país requiere una figura capaz de generar confianza en los mercados. “Necesitamos un buen negociador económico, que tenga contactos, que convenza a inversionistas de que en Chile va a haber reglas claras”, afirmó.

El diputado recalcó que el foco del próximo gobierno estará en el crecimiento. “Si el próximo gobierno no es capaz de hacer crecer la economía, va a haber frustración en la gente. Si no somos capaces de controlar la seguridad y generar más puestos de trabajo, va a haber frustración”, advirtió.

Sobre la orientación económica de la próxima administración, Leal fue enfático en marcar una diferencia conceptual. “Más que pro empresa o pro mercado, va a ser un gobierno pro inversión”, sostuvo. En ese sentido, anticipó que se buscará “eliminar muchas trabas administrativas”, reducir la burocracia y generar condiciones para que “las empresas grandes, pequeñas y medianas puedan invertir y generar actividad económica”.

Finalmente, expresó su convicción de que el nuevo gobierno impulsará cambios para atraer capitales. “Se van a rebajar los impuestos corporativos, se van a generar condiciones para atraer inversión importante y va a haber más trabajo”, concluyó, insistiendo en que ese será el eje central de la próxima administración.