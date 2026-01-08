Inician debate para reforzar prevención del abuso sexual infantil en educación de niños

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que busca incorporar de manera explícita la prevención del abuso sexual infantil y adolescente en los programas de educación sexual dirigidos a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, ingresada el lunes 5 de enero de 2025, se encuentra en su primer trámite constitucional, cuenta con urgencia simple y propone modificar la Ley 20.418 con el objetivo de fortalecer el rol preventivo del sistema educativo frente a este tipo de vulneraciones.

El proyecto fue ingresado el lunes 5 de enero y presentado por las diputadas y diputados Emilia Schneider, Félix Bugueño, Andrés Giordano, Cosme Mellado, Vlado Mirosevic, Erika Olivera, Alejandra Placencia, Marcela Riquelme, Camila Rojas y Juan Santana, quienes plantean la necesidad de avanzar desde una educación sexual meramente informativa hacia una con enfoque preventivo y de protección.

En ese sentido, según el diario La Tercera, la diputada Emilia Schneider subrayó el propósito central de la iniciativa, señalando que “la idea del proyecto es educar para prevenir”, destacando el rol de la formación temprana en la detección y denuncia de situaciones de abuso.

Desde el Ejecutivo, en tanto, se respaldó la iniciativa poniendo el acento en la entrega de herramientas de autocuidado y en el fortalecimiento de redes de apoyo al interior de las comunidades educativas, como mecanismos clave para enfrentar este tipo de violencias.

La discusión se da en un contexto marcado por cifras preocupantes. Según un estudio de la Defensoría de la Niñez, un 41% de niños, niñas y adolescentes manifestó en 2024 que la falta de educación sexual es una de sus principales preocupaciones, lo que refuerza la urgencia de avanzar en políticas públicas en esta materia.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó la importancia de abordar el tema desde una perspectiva integral, señalando que el objetivo es entregar herramientas “de manera de expresar lo que les está ocurriendo. Establecer también una cultura de respeto y autocuidado, desmitificando también creencias como el abuso. Educar en esta materia entonces ayuda a los estudiantes a entender un poco el contexto en el que están insertos. Y por lo tanto, establecer esta obligación explícita a nivel legal es un mandato necesario, en nuestra opinión, para un Estado que además muestra cifras alarmantes respecto a abuso sexual infantil”.

La iniciativa continuará su tramitación en la Comisión de Educación, donde se espera que se reciban nuevas audiencias y observaciones antes de su eventual votación en general.