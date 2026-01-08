Kast en Perú: sintonía con el gobierno interino, ultimátum migratorio y alerta por minería ilegal

El Presidente electo, José Antonio Kast, eligió la capital peruana como su primera plataforma internacional tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. En una breve visita a Lima, Kast sostuvo una reunión clave en el Palacio de Gobierno —la histórica sede del Poder Ejecutivo peruano, ubicada en la Plaza Mayor— con el actual presidente interino del Perú, José Jerí.

El encuentro no solo sirvió para reforzar lazos diplomáticos, sino que concentró sus mensajes en tres ejes críticos: la seguridad regional, la crisis migratoria venezolana y la minería ilegal vinculada al crimen organizado.

Un gesto político en la Casa de Pizarro que no pasó desapercibido para la prensa local fue el nivel de deferencia protocolar. Kast fue recibido en las escalinatas exteriores de Palacio por el propio presidente Jerí, pese a que el protocolo para una visita no oficial —al no ser aún un presidente en funciones— permitía delegar la tarea al jefe de ceremonial.

En una Lima bajo un intenso verano, el gesto fue interpretado como un respaldo político anticipado y una señal de afinidad ideológica. Una sintonía entre ambos líderes tan cálida como el clima que recibió a Kast en la capital peruana.

Cobre y negocios en San Isidro

Horas antes de la cita oficial, la agenda de Kast se desarrolló en San Isidro, el distrito financiero y más exclusivo de Lima. En el Hotel Country Club, se reunió con más de un centenar de líderes empresariales de ambos países.

Tras la cita, Guillermo Ferreyros, presidente del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, recordó la potencia de la alianza: Perú y Chile concentran más del 50% de las exportaciones mundiales de cobre. Con el metal rojo superando los seis dólares la libra, el mensaje hacia Chile fue claro: hay una oportunidad histórica de inversión, siempre que se logren destrabar los proyectos mineros que, en la burocracia peruana, pueden tardar más de una década en ver la luz.

Migración: el ultimátum desde el Jorge Chávez

La crisis venezolana fue el tema central. El presidente peruano lo remarcó como agenda común entre ambos países. “Tenemos importantes coincidencias, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países”, señaló.

Kast, en cambio, en Palacio de Gobierno mantuvo un tono diplomático, calificando la situación como un problema que “nos afecta a todos”, pero su discurso se endureció horas después.

Antes de abandonar suelo peruano, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —el principal terminal aéreo del Perú, ubicado en el Callao—, Kast reitero la cuenta regresiva que viene señalando desde el período de campaña: al asumir funciones el 11 de marzo, los migrantes en situación irregular tendrán un plazo de 63 días para abandonar Chile.

“Si entró por la ventana, que salga y vuelva a solicitar el ingreso como corresponde”, sentenció Kast. Asimismo, propuso un corredor humanitario regional para un eventual retorno de venezolanos a su país, anticipándose a una posible transición política en Caracas.

La minería ilegal y la polémica del Reinfo

Quizás el punto más complejo de la agenda fue la explotación ilegal de recursos minerales. Kast advirtió: “No queremos que a nosotros nos afecte la minería ilegal, que también es parte del crimen organizado. Y eso requiere acuerdos internacionales, para que ese mineral que se extrae de manera ilegal no tenga salida por ningún puerto o aeropuerto de las naciones donde está ese fenómeno”.

Este tema toca una fibra sensible en la política interna peruana y sobre todo en sus interlocutores. En Perú existe el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), un mecanismo creado hace ocho años para formalizar a pequeños mineros, pero que en la práctica ha sido criticado por expertos por convertirse en un “limbo legal” que permite operar a la minería ilegal sin fiscalización real. A la fecha, poco más del 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse.

Aquí la figura del anfitrión cobra relevancia: José Jerí, hoy presidente interino, votó dos veces a favor de ampliar este registro cuando era congresista. Ya en el poder, promulgó la norma que extendió su vigencia.

La visita también evidenció las alianzas de Kast con la derecha peruana. En la comitiva oficial estuvieron presentes figuras clave del fujimorismo (el movimiento político fundado por el ex dictador Alberto Fujimori y liderado por su hija Keiko), representado por el partido Fuerza Popular.

Entre los asistentes destacaron Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso peruano, y Luis Galarreta, parlamentario andino, ambos de las filas fujimoristas. Este bloque ha sido fundamental para sostener legislativamente las ampliaciones del Reinfo mencionadas anteriormente.

A ellos se sumaron el legislador del mismo grupo parlamentario, Arturo Alegría, y Alejandro Cavero, de Avanza País. Varias de estas figuras buscan la reelección en los próximos comicios generales peruanos y aprovecharon este encuentro para mostrar su presencia internacional. Así, el presidente electo de Chile, quizás sin saberlo, le dio la mano a personajes criticados de la derecha peruana.

En la vereda chilena, la comitiva contó con la presencia de autoridades del norte grande, como el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, y diputados electos, subrayando que la crisis migratoria es un problema de frontera compartida.

Aunque los acuerdos concretos deberán esperar hasta julio de 2026 —fecha en que Perú tendrá un nuevo cambio de mando presidencial—, Kast utilizó su paso por Lima para dejar clara su hoja de ruta: mano dura en la frontera y alianzas con los sectores conservadores de la región.