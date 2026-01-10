Presidente Boric llama a extremar prevención ante alerta por altas temperaturas en zona centro sur

El presidente Gabriel Boric reforzó este viernes el llamado a la prevención de incendios forestales ante un nuevo episodio de altas temperaturas extremas que afectará este fin de semana a gran parte de la zona centro sur del país. A través de redes sociales, el Mandatario pidió evitar conductas de riesgo, como el uso de fuego al aire libre o botar colillas de cigarro, y recordó los números de emergencia para denunciar oportunamente cualquier indicio de incendio.

El mensaje presidencial se dio en el contexto de la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que advirtió que el evento de calor se extenderá desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo, con impacto en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, particularmente en sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera.

Este fin de semana tenemos nuevamente alerta por Altas Temperaturas Extremas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Refuerzo el llamado a la prevención de incendios forestales. Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias. Prevenir un incendio es mucho… https://t.co/BvGIKuPR78 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 10, 2026

De acuerdo con los pronósticos, este sábado los termómetros podrían alcanzar hasta 37°C en Maule y Ñuble, mientras que el domingo las máximas bordearían los 36°C entre la Región Metropolitana y el Maule. Frente a este escenario, Conaf activó una Alerta Preventiva de Botón Rojo para el sábado 10 y domingo 11 de enero, señalando mayor sensibilidad en Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, además de Cauquenes y San Javier en el Maule. En Ñuble, Biobío y La Araucanía se suma el riesgo por tormentas eléctricas secas y alta exposición.

En el caso de la Región Metropolitana, el evento se traducirá además en una nueva ola de calor climatológica. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó, según consigna Emol, que las temperaturas ya superaron los 33°C y se mantendrán sobre ese umbral durante al menos tres días consecutivos, con máximas que podrían llegar a 35°C, configurando la segunda ola de calor de la temporada.

Zúñiga detalló que el fenómeno responde a la combinación de una cuña anticiclónica potente, vientos del Este que refuerzan el alza térmica y un aporte de la alta boliviana. El alivio, añadió, llegaría a partir del lunes, cuando se espera una baja en los termómetros por el ingreso de una masa de aire más fría, asociada a un sistema frontal que avanzará por el sur del país.