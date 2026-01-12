Conaf mantiene alertas por tres incendios forestales activos en Maule, Ñuble y La Araucanía

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hasta las 09:30 horas de este lunes se mantienen tres incendios forestales con alerta vigente en el país, localizados en las comunas de Cauquenes, Pinto y Cholchol, en las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía, respectivamente, con una superficie preliminar afectada de más de 385 hectáreas y un despliegue reforzado de recursos terrestres y aéreos.

Según detalla el balance oficial, el incendio San Pedro, en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, presenta una superficie preliminar de 350 hectáreas y se mantiene con alerta roja comunal. En el lugar trabajan seis técnicos, cuatro brigadas, tres maquinarias pesadas y dos aviones cisterna de Conaf, además del apoyo de Bomberos y una brigada BRIFE del Ejército de Chile.

⭕️ BALANCE | Hasta las 09:30 horas de hoy lunes les compartimos la situación de los 3 incendios forestales que se encuentran con alerta en el país: ⏩ Incendio San Pedro, comuna de Cauquenes, región del Maule.

📌Superficie preliminar: 350 hectáreas.

El reporte de Conaf también indica que en la comuna de Pinto, Región de Ñuble, el incendio Reserva Ñuble ha afectado de manera preliminar 5,5 hectáreas. Para este foco se encuentran desplegados cuatro técnicos y cuatro brigadas, y la comuna permanece bajo alerta roja.

En tanto, en la comuna de Cholchol, Región de La Araucanía, el incendio Coilaco registra una superficie preliminar de 30 hectáreas. En ese punto operan tres técnicos, seis brigadas, dos maquinarias pesadas y un camión cisterna de Conaf, además de Bomberos, manteniéndose la zona bajo alerta amarilla comunal.

De acuerdo con el balance entregado por la corporación, los equipos continúan desplegados para contener los focos activos y evitar su propagación, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente en las tres comunas afectadas.