Gobierno sale a la defensa de su balance político con los “mil avances” de la administración Boric

A menos de dos meses de dejar el poder, el gobierno del Presidente Gabriel Boric entró formalmente en una nueva fase política: la construcción y defensa activa de su legado. En las últimas semanas, equipos de La Moneda han trabajado en una plataforma comunicacional, llamada 1000 avances, destinada a relevar los principales hitos de la administración, en una ofensiva que busca ordenar el relato oficial de los cuatro años de gobierno antes del cambio de mando del 11 de marzo.

La iniciativa responde a una definición estratégica del Ejecutivo para la recta final de su mandato. La instrucción es clara: mostrar gestión, consolidar resultados y fijar los marcos desde los cuales se evaluará al gobierno una vez que Boric deje La Moneda. Para ello, se diseñó una arquitectura de contenidos y vocerías basada en tres ejes: estabilización, avance y transformación, que están siendo utilizados como categorías para mostrar las principales políticas públicas aprobadas entre 2022 y 2026.

Sobre esa estructura, en los próximos días ministros, subsecretarios y voceros comenzarán a desplegar una narrativa coordinada en torno a los logros del período, utilizando una plataforma digital que funcionará como repositorio de iniciativas, cifras y proyectos emblemáticos.

Un documento con los “15 avances” clave

En la plataforma lo primero que se muestra son los 15 avances más relevantes del gobierno de Gabriel Boric. Allí se priorizan reformas estructurales, políticas sociales y medidas económicas que el oficialismo busca instalar como marcas del período.

Entre los puntos destacados figuran la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, el Copago Cero en salud, el despliegue de Trenes para Chile y buses eléctricos, la Ley de permisos sectoriales, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley “papito corazón”, el aumento del sueldo mínimo, la construcción de viviendas, el control de la inflación, el Plan Nacional de Búsqueda, el pago de la deuda histórica de los profesores, el Royalty minero y el desarrollo de la industria del litio, la reducción de la pobreza y el desarrollo de centros de cuidados.

La selección busca cubrir las principales áreas de acción del gobierno: economía, protección social, seguridad, infraestructura y derechos laborales, combinando reformas de alto impacto político con políticas públicas de implementación directa.

Lanzamiento desde Palacio

La plataforma fue lanzada este lunes a bajo el nombre “1.000 avances” del gobierno del Presidente Gabriel Boric, una denominación que apunta a ampliar el foco más allá de los grandes proyectos y mostrar la gestión en un plano acumulativo.

El hito marca el inicio formal de una etapa en la que el Ejecutivo pasará de la gestión cotidiana a la defensa sistemática de su balance político. En un escenario de evaluación pública del gobierno y de disputa por la herencia del ciclo iniciado en 2022, La Moneda busca dejar instalado un marco de lectura propio: uno en el que los cuatro años de Gabriel Boric queden asociados a estabilización, avances concretos y transformaciones estructurales.