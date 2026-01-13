Director del Hogar de Cristo anticipa crisis económica severa si se eliminan subsidios

El director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, puso una nota de alerta tras los últimos datos de la Encuesta Casen, que mostraron una baja de casi 600 mil personas en situación de pobreza entre 2022 y 2024. A su juicio, esa mejora se explica en buena parte por los subsidios monetarios del Estado y no por un repunte de los ingresos laborales de los hogares más vulnerables.

“En la situación en que se lleguen a cortar los subsidios económicos, vamos a enfrentar al país, una parte importante del país, a una situación económica severa”, advirtió en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Romero subrayó que los dos pilares de ese apoyo son la PGU y el Ingreso Ético Familiar, y recalcó que están bien focalizados: “Al primer decil llega mucho más subsidios que al segundo, y el segundo más que el tercero”, lo que —dijo— confirma que “sí” están llegando a quienes más lo necesitan.

Sin embargo, el dirigente social sostuvo que esa estrategia tiene un límite. “No es sostenible una reducción de la pobreza en el tiempo solamente por subsidio”, planteó, enfatizando que “necesitamos con cierta urgencia que los desiguales más pobres reactiven su economía, se inserten al mundo del trabajo, aumenten sus ingresos provenientes del trabajo”.

Las cifras que expuso muestran la magnitud del problema. “El primer decil tiene ingresos por hogar de 53 mil pesos mensuales. O sea, no tiene ingresos”, señaló, agregando que eso implica que “hay 1.800.000 personas (…) que no están generando ingresos en su familia prácticamente”. Para Romero, esta realidad explica la paradoja de que la pobreza disminuya mientras los ingresos laborales de los primeros tres deciles caen.

En ese contexto, el director del Hogar de Cristo sintetizó el dilema: los subsidios son hoy indispensables para evitar un deterioro social mayor, pero no pueden ser el único soporte. “No podemos sostener solamente la superación y la vida de las personas por medio de subsidios. Y tenemos que reactivar la economía, sobre todo en ese segmento”, concluyó.