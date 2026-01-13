Kast se reunirá con el Presidente Boric este jueves en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, volverán a reunirse este jueves en el Palacio de La Moneda, en una cita que se produce en medio de un clima político marcado por cruces públicos y llamados al diálogo entre ambos.

Desde Presidencia se informó que “S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibirá al presidente electo, José Antonio Kast, este jueves 15 de enero a las 08.00 en el Palacio de La Moneda”.

El encuentro se concretará luego del diálogo que ambos sostuvieron el lunes durante la inauguración del Congreso Futuro 2026, donde Boric se dirigió directamente a Kast para emplazarlo a avanzar en acuerdos legislativos, en particular en el proyecto de sala cuna universal. En esa ocasión, el Presidente sostuvo que “en política no nos pasa mucho” entender el argumento del otro, e invitó al Mandatario electo a “aprobar el proyecto de sala cuna, que está en discusión de hace casi 20 años”.

La reunión de este jueves se realizará exactamente un mes después del primer encuentro entre ambos en La Moneda, ocurrido el lunes 15 de diciembre, al día siguiente de que Kast ganara la segunda vuelta presidencial. En ese momento, el entonces Presidente electo acudió al palacio para una cita protocolar con Boric, iniciando formalmente el proceso de transición entre ambos gobiernos.