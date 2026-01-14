María José Naudon y rumoreado gabinete de Kast: “Hace falta experiencia y peso político”

María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, evaluó críticamente los nombres que han comenzado a circular como parte del eventual gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica sostuvo que, a la luz de la lista que incluye figuras como Fernando Rabat, Juan Ortiz, Iván Poduje, Rodolfo Carter, Claudio Alvarado y otros, lo que observa es una carencia relevante en términos de conducción política del Estado.

“A mí me hace falta peso político, a mí me hace falta experiencia política, a mí me hace falta personas que tengan conocimiento del Estado, personas que no tengan que llegar a aprender cómo funcionan las cosas, sino que lleguen inmediatamente a actuar”, afirmó.

Naudon reconoció que durante la campaña presidencial fue crítica del diseño que desplegó Kast, aunque admitió que terminó siendo “una campaña súper exitosa”, lo que la lleva a otorgarle ahora “el beneficio de la duda” respecto de que exista una estrategia que todavía no se logra descifrar del todo. Sin embargo, subrayó que, “si tú me preguntas así hoy día, creo que sí, ese diseño tiene una debilidad política importante”.

La académica también puso el foco en el rol que estaría jugando Chile Vamos dentro de la eventual conformación del gabinete. “Yo creo que efectivamente el rol de Chile Vamos como conglomerado en ese listado es menor. Por supuesto que es menor. Aquí tenemos dos, García Ruminó, Renovación Nacional, y Claudio Alvarado, la UDI”, señaló, agregando que Alvarado pertenece a una facción de la UDI que es “muy cercana al Partido Republicano”.

En ese sentido, recalcó que el sector estaría “no solamente subrepresentado, sino que está relegado a lugares de menos relevancia política”, algo que —dijo— sería “innegable si esta fuera la foto del gabinete”. Para Naudon, esta configuración abrirá inevitablemente una discusión interna en Chile Vamos sobre su identidad y estrategia futura, en un contexto marcado por la reconfiguración de fuerzas en la derecha tras el fuerte desempeño del Partido Republicano y el magro resultado de Evelyn Matthei en la última elección.