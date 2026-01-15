Caso Calisto: fiscalía apeló del salvavidas que le permitió zafar de causa judicial

La Fiscalía Regional de Aysén presentó un recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique el miércoles, por la cual se suspendió el procedimiento en contra del actual diputado (y senador electo) Miguel Ángel Calisto Águila, quien fue formalizado -junto a otros tres imputados- por hechos ocurridos entre el 2018 y 2022 y que serían constitutivos de delitos reiterados de fraude al Fisco.

Lo anterior, basado en que el referido diputado ya fue desaforado conforme a la resolución pronunciada con fecha 14 de noviembre del año 2025 por la Corte Suprema, la cual confirmó la resolución del 4 de agosto pasado, dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, sin existir -a juicio de la fiscalía-, norma legal que faculte a decretar la suspensión del procedimiento por parte del Juzgado de Garantía de Coyhaique, el cual consideró que Calisto seguiría revestido de fuero, dado su elección como senador.

En la audiencia de formalización desarrollada el pasado miércoles ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Ministerio Público comunicó a Calisto Águila, Carla Nicole Graff Toledo, así como a Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, que están siendo investigados por diversos hechos vinculados a un delito de fraude al Fisco, en carácter de reiterado.

Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.