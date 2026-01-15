Vodanovic al Gobierno de Boric: tuvo cuatro años para construir alianza de izquierda “y no se hizo”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, endureció su tono contra el Gobierno y contra el Frente Amplio y el Partido Comunista, en medio de la crisis que se desató tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo y las críticas a la Ley Naín-Retamal.

En entrevista con el diario La Tercera, la senadora confirmó que incluso se evaluó una ruptura con el Ejecutivo. “Salir del gobierno fue una opción que se analizó. Alguien puede haberlo planteado, pero la verdad es que fue descartado”, reconoció.

Vodanovic también apuntó directamente al Presidente Gabriel Boric luego de que éste señalara que la Ley Naín-Retamal no fue una iniciativa del Ejecutivo. “A mí me habría gustado que el Presidente dijera que es una ley que, si bien es cierto no era una iniciativa propia del gobierno, eran varias mociones que se refundieron, es una ley que patrocinó el gobierno, que le hizo indicaciones, es decir, se discutió, se mejoró (…) y es una ley que termina siendo promulgada con la firma del Presidente sin ningún tipo de veto, por lo tanto, es una ley del gobierno”, sostuvo.

La timonel socialista también fue crítica respecto del proyecto político del oficialismo y de la falta de una coalición amplia de izquierda. “Hubo cuatro años para construir eso y no se hizo. Entonces, como dices, esto es la idea, no es la concreción”, afirmó. Más adelante, añadió: “Yo no sé si finalmente hubo realmente esa voluntad de dejar esa gran coalición política, porque cuando uno ve que el trato con los partidos políticos se reducía a una reunión semanal en el comité político, no veo yo cómo se pudo haber avanzado en construir algo mayor”.

“Si es que la voluntad era esa, hubo que haberlo hecho distinto y lo planteamos muchas veces”, remarcó.

En paralelo, Vodanovic respondió con dureza a las críticas provenientes del Frente Amplio y del Partido Comunista, luego de que parlamentarios socialistas fueran cuestionados por haber respaldado la Ley Naín-Retamal. “Si ellos tienen problemas tan de fondo con esta ley o con otras leyes (…) el espacio legítimo para el disenso es el Congreso Nacional”, dijo.

A su juicio, el clima que se instaló tras el fallo judicial refleja una lógica que ya se había visto en el proceso constituyente. “Es volver a una cultura de la superioridad moral, de la cancelación, que estuvo muy presente en la época de la Convención Constitucional, donde el que disentía era cancelado”, advirtió. Y agregó: “Es cosa de revisar las redes sociales, cómo nos han tratado, cómo se publicaban listas. En la dictadura se hacían correr listas negras en los servicios públicos”.

Respecto de los dichos de dirigentes del Frente Amplio que negaron una ofensiva contra el PS, Vodanovic respondió con ironía: “Entonces, que me diga Constanza Martínez que aquí nadie aludió al Partido Socialista. Por Dios, que revise las redes sociales”.

Sobre el Partido Comunista, fue aún más directa. Señaló que desde hace tiempo una parte de esa colectividad está “en una posición muy distante de todo el resto del oficialismo”. Y frente a las críticas de la diputada frenteamplista Maite Orsini, que calificó la reacción socialista como una “pataleta”, retrucó: “Mire quién calificó de pataleta, Maite Orsini”.