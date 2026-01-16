Kast pide creatividad para sacar adelante proyectos, porque “plata nos van a dejar poca”

El Presidente electo, José Antonio Kast, participó este viernes en el Consejo Ampliado de la UDI, realizado en la comuna de Los Andes, instancia en la que el partido le manifestó su respaldo al gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo. En la ocasión, el futuro Mandatario advirtió que su administración deberá enfrentar un escenario de estrechez fiscal y llamó a actuar con creatividad para sacar adelante los proyectos.

Durante su intervención, Kast sostuvo que el equipo que llegará a La Moneda deberá buscar soluciones fuera de lo tradicional. “La creatividad no tiene límites. Y yo los invito a pensar desde la creatividad porque plata nos van a dejar poca: pensar cómo vamos a enfrentar los inmensos problemas que tenemos”, afirmó, agregando que incluso existe incertidumbre respecto del uso de los mayores ingresos asociados al precio del cobre: “No sabemos si se van a gastar antes de tiempo los beneficios incluso del aumento de precio del cobre”.

El presidente electo puso el acento en la situación social del país y cuestionó las carencias en áreas clave. “Miremos a la pobreza extrema. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué nos dicen que no hay fármacos? ¿Por qué no pueden llegar algunas personas al lugar donde van a ser atendidas? ¿Por qué hay inseguridad?”, planteó, señalando que si bien se requiere “más policías”, también se necesitan “más personas jugadas por lo que estamos haciendo”.

En esa línea, Kast llamó a dar señales concretas de austeridad desde el aparato público. “Hay desorden y donde hay desorden priman algunas cosas que no son virtudes precisamente”, dijo, invitando a preguntarse “¿qué puedo hacer yo para que aunque sea desde lo pequeño, desde lo micro, las cosas cambien?”. Como ejemplo, mencionó decisiones cotidianas para evitar gastos innecesarios: “Voy a almorzar en el casino, o voy a comerme la comida del casino porque puede haber una reunión privada”.

El futuro Mandatario reconoció el tono de su mensaje, pero lo defendió como necesario. “Es un discurso duro, pero es lo que necesitamos. Que todos tengan conciencia de lo que va a ocurrir hacia adelante y cómo todos nosotros vamos a representar a esas personas que no tienen nada”, subrayó, poniendo especial énfasis en la situación de los adultos mayores.

Finalmente, Kast llamó a dejar atrás las divisiones y proyectar el trabajo del próximo gobierno. “No quiero hablar del pasado porque el pasado también puede dividirnos. Miremos hacia adelante”, afirmó, señalando que quienes asumirán responsabilidades cuentan con experiencia y formación para enfrentar los desafíos que vienen.