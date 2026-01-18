Fiscalía del Ñuble investiga incendios que terminaron con un fallecido en Bulnes

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, informó que tanto la PDI como Carabineros se encuentran investigando las causas de origen de los diversos incendios forestales que afectan a la región y que dejan a una persona fallecida, en el sector Libuy, en Bulnes.

Respecto a este último y según versiones de familiares y testigos, correspondería a un hombre de 63 años que se negó a abandonar su hogar. Sin embargo, los restos deberán ser sometidos a pericias por el Servicio Médico Legal (SML), con el fin de determinar la causa de muerte y corroborar su identidad.

“La Fiscalía está trabajando en conjunto tanto con la PDI como con Carabineros no sólo para resguardar a las personas, sino también para poder investigar la causa y el origen de estos incendios. Y ya hemos adelantado, con la Fuerza de Tarea de la PDI, el origen de dos algunos de ellos, como los ocurridos en Pinto, Quillón y San Nicolás”, anotó la persecutora.

“Fiscalía está trabajando arduamente en esto y en conjunto con todas las autoridades para coordinarnos, además, en poder ayudar también a todas las víctimas de esta terrible tragedia que azota el día de hoy a las regiones de Ñuble y también Biobío”, sentenció.