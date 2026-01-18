[Lo+leído] Cae turismo argentino en Chile: culpan a la seguridad y al cambio monetario

Datos del paso Cristo Redentor muestran que entre fines de diciembre y la primera semana de enero cruzaron a Chile unas 84 mil personas, frente a más de 107 mil un año antes, mientras desde el sector fronterizo advierten que la inseguridad “generó temor y dudas”.

La temporada estival 2025-2026 comenzó con una caída inesperada en la llegada de turistas argentinos a Chile, tradicionalmente uno de los principales flujos del turismo estival, impulsado por las compras y la cercanía geográfica.

Datos del Sistema Integrado Cristo Redentor muestran que entre fines de diciembre y comienzos de enero ingresaron cerca de 84 mil argentinos, más de un 20% menos que en el mismo período del año anterior, con estimaciones que elevan la baja incluso hasta un 30%.

Desde el sector fronterizo atribuyen el retroceso a factores económicos, como un tipo de cambio menos favorable, mayores costos de viaje y una menor diferencia de precios, además de la expansión de tiendas chinas en Argentina que reduce el incentivo del turismo de compras.

A ello se suma la preocupación por la inseguridad en Chile, factor que ha influido en la decisión de viajar y que impactó directamente en hoteles, centros comerciales y agencias de turismo, especialmente en Santiago y en zonas habituales de visita argentina.

Aunque la menor afluencia alivió los tiempos de espera en los pasos fronterizos, persisten alertas de seguridad tras hechos delictuales como la encerrona a un bus de turistas en Tiltil, lo que llevó a reforzar recomendaciones preventivas a quienes sí optaron por viajar. Sigue leyendo en El Mostrador