Balance de incendios: se mantienen los 19 fallecidos y hay 325 viviendas destruidas

Las autoridades entregaron este lunes un nuevo balance por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, particularmente en las regiones del Bío Bío y Ñuble, en medio de un escenario que sigue siendo dinámico debido a la existencia de múltiples focos activos.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la cifra de personas fallecidas se mantiene en 19. “Son estadísticas que van variando en el transcurso de la jornada”, señaló, aludiendo a la complejidad del levantamiento de información en zonas aún en combate.

En cuanto a los damnificados, el balance oficial da cuenta de 1.533 personas afectadas por la emergencia. Respecto a la infraestructura habitacional, se informó que un total de 325 viviendas han resultado destruidas, de las cuales 300 se ubican en la región del Bío Bío y 25 en Ñuble. Adicionalmente, otras 1.140 viviendas se encuentran en proceso de evaluación para determinar el nivel de daño.

El ministro Elizalde detalló además que actualmente existen 77 aeronaves dispuestas para el combate de los incendios. No obstante, precisó que su operación depende de las condiciones meteorológicas y de visibilidad. “Los vuelos se realizan cuando existen condiciones favorables y que pueda tener impacto efectivo dentro del incendio”, explicó.

Finalmente, la autoridad advirtió que el número de personas afectadas podría aumentar. “Como hay incendios activos, que se está en combate de los mismos, obviamente hay zonas a las cuales todavía no se ha podido ingresar. Por tanto, el número de personas afectadas en las estadísticas va a aumentar”, sostuvo, subrayando que la emergencia continúa en desarrollo.