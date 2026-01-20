Daniel Mas: de la CPC a ser el biministro de Economía y Minería

El armado del primer gabinete de José Antonio Kast no llegó intacto a su presentación oficial. Antes incluso de asumir, el Presidente electo enfrentó su primer revés político: la necesidad de retroceder en el nombramiento que tenía previsto para el Ministerio de Minería, luego de que se filtrara el nombre de Santiago Montt.

Durante horas, en el entorno del mandatario electo se dio prácticamente por cerrado un nombre distinto para encabezar Minería. Sin embargo, el ruido generado por la filtración de la exempresa de Montt, la minera Los Andes, obligaron a Kast a recalcular. El diseño original se volvió insostenible y la solución fue tan drástica como simbólica: abortar el nombramiento y optar por una salida de emergencia que reordenara el flanco económico.

Así nació el biministerio. Kast resolvió unificar Economía y Minería bajo la conducción de Daniel Mas, hasta ahora vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. La decisión permitió cerrar la crisis, pero al costo de evidenciar que el gabinete no estaba blindado frente a errores de cálculo y presiones externas.

Mas, sin militancia política y con una trayectoria profundamente ligada al mundo de la construcción y los gremios empresariales, pasó de ser el rostro técnico de Economía a convertirse en el responsable de dos carteras estratégicas. Hijo de Daniel Mas Rocha, histórico impulsor de la Cámara Chilena de la Construcción, y parte de una red empresarial con intereses en inmobiliarias, financiamiento habitacional y energía, su perfil refuerza la impronta promercado del gobierno entrante, pero también amplifica las dudas sobre la concentración de poder económico en el gabinete.

En el entorno de Kast reconocen que la maniobra fue defensiva. La prioridad fue contener el daño y evitar que la controversia por Minería se transformara en el primer gran flanco político del nuevo gobierno. El costo, sin embargo, fue alto: el episodio dejó en evidencia que el diseño ministerial no estaba completamente cerrado y que la presión pública puede forzar rectificaciones incluso antes del cambio de mando.

En el nuevo esquema, Mas no será el eje político del equipo económico. Ese rol seguirá radicado en Hacienda, desde donde se coordinará la estrategia macroeconómica y la ofensiva contra la “permisología”. Economía y Minería, ahora fusionadas, operarán como un brazo técnico destinado a acelerar inversiones y destrabar proyectos, precisamente en los sectores donde el propio Mas tiene mayor experiencia.