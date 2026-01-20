Iván Poduje: del protagonismo mediático al protagonismo de Estado en Vivienda

La designación de Iván Poduje como ministro de Vivienda confirma que el Presidente electo José Antonio Kast optó por incorporar al gabinete a una figura más reconocida por su rol en la batalla cultural que por su trayectoria dentro del aparato estatal. Urbanista de profesión y sin militancia política formal, Poduje llega al Ejecutivo tras años de protagonismo mediático y controversias públicas.

Su posicionamiento nacional se consolidó durante el proceso constitucional, cuando emergió como uno de los críticos más visibles de la Convención Constitucional. Desde columnas, entrevistas y redes sociales, articuló un discurso duro contra el órgano constituyente, transformándose en referente del Rechazo y en una voz influyente para sectores de derecha y centroderecha que veían en la Convención una amenaza al orden institucional.

Ese perfil se reforzó en programas de debate televisivo, particularmente como expanelista de “Sin Filtros”, espacio desde el cual construyó un estilo confrontacional, directo y muchas veces provocador. Su presencia constante en redes sociales, marcada por un tono áspero y polémico, le permitió amplificar su influencia, pero también acumular detractores y controversias.

Paradójicamente, su relación con el mundo republicano no ha sido lineal. En octubre de 2024, Poduje marcó un quiebre explícito con ese sector al cuestionar el respaldo al Consejo Constitucional. “No me representa José Antonio Kast como candidato, ni la forma en que él piensa”, afirmó entonces, frase que quedó registrada como una toma de distancia política clara respecto del hoy Presidente electo.

A ese distanciamiento se sumaron polémicas posteriores, como la existencia de chats entre Poduje y cuentas bot dedicadas a atacar a figuras como Jeannette Jara y Evelyn Matthei, lo que reabrió el debate sobre el uso de estrategias digitales agresivas en la discusión política y el rol de líderes de opinión en la amplificación de campañas de desinformación o acoso.

Su llegada al Ministerio de Vivienda plantea interrogantes relevantes. Por un lado, su formación como urbanista lo vincula directamente con la planificación territorial, el debate sobre densificación, campamentos y expansión urbana. Por otro, su perfil público y su historial de confrontaciones anticipan una gestión altamente politizada, en un ministerio que enfrenta desafíos estructurales como el déficit habitacional, la reconstrucción post desastres y la relación con municipios y organizaciones sociales.