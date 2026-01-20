Se dedicaba al adiestramiento canino: Presidente Boric lamenta fallecimiento de carabinera

El Presidente Gabriel Boric lamentó públicamente el fallecimiento de una funcionaria de Carabineros que murió durante la madrugada de este martes tras un accidente de tránsito ocurrido en Santiago centro, hecho que actualmente es investigado por el Ministerio Público.

A través de su cuenta en la red social X, el Mandatario señaló: “Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda. En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución”.

El hecho se registró cerca de la medianoche en la intersección de Ñuble con San Diego, cuando la funcionaria se desplazaba en una motocicleta y, por causas que se investigan, colisionó con un vehículo particular cuyo conductor huyó del lugar sin auxiliarla.

La víctima fue identificada como Yillians San Martín Ulloa, de 30 años, cabo primero de Carabineros, perteneciente a la Escuela de Especialidades y miembro de la Unidad de Adiestramiento Canino de la institución. Al momento del accidente, se encontraba fuera de servicio.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Fernando Ruiz, indicó que “no podemos descartar que la funcionaria haya venido huyendo de un eventual robo. Por lo tanto, es una situación que deberán confirmar o descartar las diversas diligencias que estamos realizando”.

Por su parte, el general de la Zona Oeste de Carabineros, Alex Bahamondez, confirmó que la uniformada estaba de franco. “Ella estaba saliente de servicio. Trabajaba en la Escuela de Especialidades, era instructora de adiestramiento policial, de 30 años, cabo primero”, señaló.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentra realizando los peritajes correspondientes y ya confirmó que uno de los conductores involucrados no respetó la luz roja del semáforo. Paralelamente, se trabaja para identificar al conductor que huyó tras el impacto y esclarecer completamente la dinámica del accidente.