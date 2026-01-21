Futuro ministro Alvarado: la relación con el actual Gobierno “se lleva en muy buenos términos”

Claudio Alvarado abordó las declaraciones del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien calificó al Gobierno de Gabriel Boric como “el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia”.

Frente a esas palabras, el próximo titular de Interior optó por bajar el tono y encuadrarlas dentro del debate político. “Son opiniones políticas legítimas”, señaló, recordando que “a nosotros muchas veces nos dijeron cuando ejercíamos funciones en el Gobierno del presidente Sebastián Piñera que era el peor de la historia, y yo creo que el tiempo se ha encargado de demostrar que no era así”.

En conversación con ADN Radio, Alvarado enfatizó que ese tipo de juicios no alteran el trabajo conjunto que ya se está realizando con la administración saliente. “Aquí lo que importa es la decisión del ministro Campos de incorporarse, aportando su experiencia y su capacidad política al Gobierno del presidente Kast”, afirmó, subrayando que el cruce de críticas “siempre va a existir” en democracia.

El futuro ministro del Interior destacó que, más allá de las declaraciones, el vínculo con el actual Gobierno se ha desarrollado en un marco institucional fluido. “Hemos tenido una muy buena comunicación”, aseguró, precisando que ya se han coordinado para “tener información oportuna y abordar la emergencia desde el minuto en que asumamos el 11 de marzo”, especialmente por la situación que enfrentan las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Ñuble.

En esa línea, adelantó que sostendrá reuniones con el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para definir un cronograma de encuentros con el resto de las carteras. El objetivo, explicó, es “ordenar el traspaso administrativo correspondiente y darle continuidad a las políticas públicas”.

Alvarado insistió en que la relación con La Moneda “se lleva en muy buenos términos” y que ello es compatible con la crítica política. Consultado por su evaluación del Gobierno de Boric, evitó un juicio personal y apuntó al resultado electoral: “La opinión del Gobierno, más que la mía personal, es la que tienen los chilenos y la manifestaron en las elecciones de diciembre pasado. Ahí está la demostración clara de qué es lo que piensan los chilenos respecto del Gobierno”.