Futuro ministro Campos y advertencia radical, “un partido en extinción”: “Me tiene sin cuidado”

El futuro ministro de Agricultura del gobierno de José Antonio Kast, Jaime Campos, reaccionó este martes a las críticas y advertencias del Partido Radical, colectividad a la que pertenece y que cuestionó su decisión de integrarse a una administración de derecha.

Luego de que desde el radicalismo se anunciara que sería pasado al Tribunal Supremo del partido, Campos respondió sin matices. “Me tiene sin cuidado lo que dice el partido porque tengo entendido que es un partido en extinción”, señaló al ser consultado por la prensa.

Pese a la controversia, descartó renunciar a la colectividad. “No, no no, yo soy Radical desde mucho antes que los actuales dirigentes del partido”, afirmó. Y agregó, en tono irónico: “Bueno, que me pasen (al Tribunal Supremo). Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo”.

Las declaraciones se producen en un contexto complejo para el Partido Radical, que en las últimas elecciones parlamentarias no logró los votos ni representantes mínimos para asegurar su subsistencia legal, por lo que debería dejar de existir en marzo próximo.

Campos cuenta con una extensa trayectoria en gobiernos de centroizquierda. Fue ministro de Agricultura durante la administración de Ricardo Lagos y posteriormente ministro de Justicia y Derechos Humanos en el segundo mandato de Michelle Bachelet. En este último cargo protagonizó una polémica al no ejecutar la orden de la entonces presidenta de cerrar la Cárcel de Punta Peuco en el último día de gobierno, decisión que luego justificó calificándola de “inconstitucional”.

Respecto de su decisión de integrarse al gabinete de Kast, Campos sostuvo que “es un orgullo porque se convoca a un gobierno de unidad nacional y detrás de los gobiernos de unidad nacional debemos estar todos los chilenos, independiente del partido político al que uno pertenezca”.

Finalmente, enfatizó que su actuar ha sido consistente a lo largo de su carrera. “Yo no he hablado del partido, como tampoco hablé con el partido cuando fui ministro de Lagos ni cuando fui ministro de la presidenta Bachelet”, concluyó.