Presa queda sargento de Carabineros imputada como líder de robos a Brinks y Prosegur

El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva de una ahora exsargento primero de Carabineros, formalizada por su presunta participación en los delitos de robo con intimidación consumado, robo en lugar no habitado en grado de frustrado y asociación criminal, en el marco de las investigaciones por los robos a las empresas de valores Brinks y Prosegur, ocurridos durante 2024 en la región de O’Higgins.

La formalización fue encabezada por el fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Carlos Fuentes, quien solicitó la medida cautelar más gravosa, la que fue acogida por el tribunal, considerando la gravedad de los delitos, la reiteración de conductas y el rol que la imputada habría cumplido dentro de la organización criminal.

Según expuso la Fiscalía en audiencia, la imputada —quien al momento de los hechos se desempeñaba como funcionaria activa de Carabineros y se encontraba próxima a iniciar su proceso de retiro— habría tenido un rol de liderazgo dentro del grupo conformado por delincuentes provenientes de la Región Metropolitana, sujetos locales de Rancagua, personal interno de la empresa Brinks y funcionarios policiales en servicio activo a la época de los hechos.

El fiscal Fuentes explicó que la investigación permitió establecer que la imputada era identificada de manera consistente por los demás integrantes de la organización como “la jefa” o “la mami”, siendo quien autorizaba, coordinaba y validaba las acciones delictivas, además de definir la participación de funcionarios policiales para desviar recursos operativos y retrasar la respuesta institucional durante la comisión de los robos.

“Los datos que aportaron los imputados vinieron a corroborar los indicios que la Fiscalía ya tenía desde octubre de 2024. Esas sospechas iniciales debían ser reforzadas y, en ausencia de registros audiovisuales, las únicas personas que podían confirmar la participación de esta imputada eran quienes estuvieron en las reuniones y quienes ejecutaron los delitos. Todos, en distintos momentos de la investigación, la identificaron como la jefa”, señaló el fiscal.

Durante la audiencia, el persecutor detalló que las imputaciones se sostienen en declaraciones coincidentes de imputados civiles y ex funcionarios policiales, reconocimientos fotográficos y antecedentes periféricos que respaldan la tesis del Ministerio Público, los cuales evidencian dinámicas delictivas prácticamente idénticas entre los casos Prosegur y Brinks, diferenciándose únicamente en el modo de ejecución del robo.

En relación con el avance global de la causa, la Fiscalía informó que a la fecha existen 32 personas formalizadas, otras tres con órdenes de detención vigentes, y que las diligencias continúan con el objetivo de identificar y detener a todos los involucrados.

Asimismo, el fiscal Fuentes precisó que, en el marco de la investigación patrimonial, se ha logrado incautar cerca de 450 millones de pesos en efectivo provenientes del robo a Brinks, además de avanzar en el comiso de bienes adquiridos con dineros de origen ilícito, como inmuebles y vehículos, en aplicación de la normativa vigente sobre lavado de activos.