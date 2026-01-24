Caso río Futaleufú: turistas rusos son infraccionados y citados a declarar

Infraccionaron y dejaron citados al Juzgado de Policía Local de Chaitén a turistas que usaron motos de agua en el río Futaleufú en la provincia de Palena.

Los turistas rusos fueron fiscalizados e infraccionados, gracias a las denuncias ciudadanas publicadas a través de redes sociales.

Los veraneantes vulneraron el artículo 24 de la Ordenanza Municipal que declara la “prohibición de motos acuáticas en Lagunas, Lagos y Rios en la comuna de Futaleufú”. Además, se infraccionó al chofer por conducir un vehículo motorizado sin licencia.

El capitán Pablo Goye Hetz, Comisario (S) de la 3a Comisaría Futaleufú hizo un llamado a la comunidad a seguir denunciando este tipo de acciones y también invitó a los veraneantes a informarse de las normativas del país.

Finalmente, Carabineros aumentará la presencia policial en los sectores de ribera de río y se trabajará en conjunto a la Armada de Chile para enfrentar estas situaciones.