Intensas lluvias en San Pedro de Atacama provocaron inundaciones en sectores residenciales

Este viernes se registraron inundaciones en San Pedro de Atacama debido a intensas lluvias altiplánicas. Este fenómeno afectó a diversos lugares de la provincia de El Loa: Toconce, Socaire, Ayquina y San Pedro de Atacama. Incluso, en esta última comuna hubo desbordes en sectores residenciales.

Producto de la contingencia, se decretó alerta temprana preventiva en tres regiones del norte. Además, la Municipalidad de San Pedro de Atacama activó el Comité de Emergencia para enfrentar esta situación.

Si bien la mayoría de los caminos se encuentran habilitados, el paso fronterizo está bloqueado, debido a que la ruta CH-27 está cerrada por motivos preventivos desde el 22 de enero hasta el 26.

Ante esta situación, las municipalidades de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama han habilitado albergues para los damnificados.