Publicidad
Intensas lluvias en San Pedro de Atacama provocaron inundaciones en sectores residenciales PAÍS Créditos del video: Calama Noticias

Intensas lluvias en San Pedro de Atacama provocaron inundaciones en sectores residenciales

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Debido a intensas lluvias que han provocado inundaciones en sectores residenciales, se decretó alerta temprana preventiva en tres regiones del norte. De manera preventiva el paso fronterizo permanece cerrado por el bloqueo de la ruta CH-27. Además, los Municipios de la zona habilitaron albergues.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Las intensas lluvias altiplánicas provocaron inundaciones en San Pedro de Atacama y afectaron a otras localidades de la provincia de El Loa, como Toconce, Socaire y Ayquina, con desbordes en sectores residenciales. La situación llevó a decretar alerta temprana preventiva en tres regiones del norte y a activar el Comité de Emergencia comunal. Aunque la mayoría de los caminos está habilitada, el paso fronterizo permanece cerrado por el bloqueo de la ruta CH-27. Municipios de la zona habilitaron albergues para los damnificados.
Desarrollado por El Mostrador

Este viernes se registraron inundaciones en San Pedro de Atacama debido a intensas lluvias altiplánicas. Este fenómeno afectó a diversos lugares de la provincia de El Loa: Toconce, Socaire, Ayquina y San Pedro de Atacama. Incluso, en esta última comuna hubo desbordes en sectores residenciales.

Producto de la contingencia, se decretó alerta temprana preventiva en tres regiones del norte. Además, la Municipalidad de San Pedro de Atacama activó el Comité de Emergencia para enfrentar esta situación.

Si bien la mayoría de los caminos se encuentran habilitados, el paso fronterizo está bloqueado, debido a que la ruta CH-27 está cerrada por motivos preventivos desde el 22 de enero hasta el 26.

Ante esta situación, las municipalidades de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama han habilitado albergues para los damnificados.

 

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad