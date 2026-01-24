Panel Ciudadano-UDD: chilenos le ponen un 4,5 al gabinete de Kast y nadie supera 50% de aprobación

La primera evaluación ciudadana del gabinete del presidente electo José Antonio Kast muestra un respaldo moderado y sin entusiasmo. Según la encuesta de Panel Ciudadano UDD, aplicada entre el 22 y 23 de enero de 2026, el equipo ministerial obtiene una nota promedio de 4,5 (en escala de 1 a 7), sin que ninguno de sus integrantes alcance una aprobación individual superior al 50%.

El estudio indica que un 84% de los encuestados declara haber leído o escuchado información sobre la presentación del gabinete, pero ese alto nivel de exposición no se traduce en apoyos sólidos. La aprobación promedio de los ministros llega a 31%, la desaprobación a 18% y el nivel de conocimiento se sitúa en 49%, lo que confirma que el principal rasgo del debut es el desconocimiento.

En el ranking de aprobación individual, la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, encabeza la lista con 47%, convirtiéndose en la única figura con respaldo transversal entre encuestados de izquierda, derecha y sin identificación política, pese a que tras su anuncio reflotó la polémica de su doping positivo mientras era deportista.

Le siguen Mara Sedini en la Secretaría General de Gobierno (37% de aprobación), José García Ruminot en la Segpres (35%), May Chomalí en Salud (34%) y Francisco Undurraga en Cultura (33%). Aun así, ninguno logra consolidar un respaldo mayoritario.

En el tramo medio aparecen ministros de carteras estratégicas como Hacienda, donde Jorge Quiroz -con pasado en dos de las colusiones mas polémicas en Chile- obtiene 31% de aprobación y 22% de desaprobación; Energía, con Ximena Rincón alcanzando 31% de aprobación pero también una de las tasas de rechazo más altas (37%); y Agricultura, donde Jaime Campos registra 31% de apoyo.

En contraste, los niveles más bajos de aprobación se concentran en carteras con alto desconocimiento público. En Trabajo, Tomás Rau obtiene 24% de aprobación y un 63% de desconocimiento; en Medio Ambiente, Francisca Toledo alcanza 25% de apoyo y un 62% de desconocimiento; y en Ciencia, Ximena Lincolao registra 29% de aprobación, con el mayor nivel de desconocimiento del gabinete (59%).

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, obtiene 30% de aprobación y 53% de desconocimiento, en medio de cuestionamientos públicos por la fusión de carteras y su perfil proveniente del mundo empresarial.

Tipos de votantes

El estudio también identifica diferencias relevantes según tipo de votante. Los denominados “votantes obligados” entregan una evaluación más favorable del gabinete —con un 78% asignando notas entre 4 y 7—, mientras que entre los votantes habituales esa cifra baja a 65%. A la inversa, la desaprobación es mayor entre quienes rechazan al presidente electo y el relato de “gobierno de emergencia”.

Otro dato destacado es la composición del grupo mejor evaluado: seis de los diez ministros con mayores niveles de aprobación son mujeres, aunque ninguna logra romper el umbral del 50%. La aprobación aparece dispersa entre carteras, sin liderazgos dominantes ni figuras que concentren capital político propio.

Desde Universidad del Desarrollo, el gerente general de Panel Ciudadano, Juan Pablo Lavín, señaló que el bajo nivel de conocimiento puede transformarse en una oportunidad para el nuevo gobierno. A su juicio, “tener ministros poco conocidos, pero con rechazo aún bajo, permite que el foco siga concentrado en el Presidente”, lo que puede ser funcional en la primera etapa de la administración.