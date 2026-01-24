Viaje al abismo del Pacífico: Chile y China inician misión conjunta a 8.100 mts. de profundidad

Expedición científica histórica: Chile y China iniciaron una misión conjunta para explorar la Fosa de Atacama, una de las zonas más profundas del Pacífico, desde el puerto de Valparaíso.

Tecnología avanzada: La expedición utiliza el sumergible tripulado Fendouzhe, capaz de descender hasta 11.000 m de profundidad, y equipada con brazos robóticos, canastas de muestreo y cámaras de alta resolución.

Objetivo de inmersiones: La misión contempla al menos 20 inmersiones frente a las costas de Atacama, Antofagasta y Tarapacá, permitiendo tomar muestras y fotografías del fondo marino.

Participación científica chilena: Por primera vez, científicas chilenas forman parte del equipo que podría descender a la fosa como exploradoras directas.

Investigación de nuevos ecosistemas: El objetivo principal es buscar y estudiar ecosistemas donde la vida no depende de la luz solar, sino de sustancias químicas del fondo marino.

Colaboración institucional: La misión es producto de una alianza entre el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), la Universidad de Concepción y el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas de China, con apoyo de entidades chilenas.