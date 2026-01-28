Identifican a las tres víctimas fatales del hundimiento de embarcación: uno es el patrón de la nave

La Fiscalía confirmó la identidad de tres víctimas fatales tras el hundimiento de la embarcación “Koñimo I” en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con los otros tres tripulantes que permanecen desaparecidos.

En un punto de prensa, la fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica Miguel, informó las identidades de las víctimas fatales. Según detalló, el cuerpo hallado durante la noche del martes corresponde a Marco Argel, quien cumplía funciones como patrón de la nave. A él se suman Cristián Maldonado, buzo que se encontraba al interior de la embarcación, y Luis Figueroa, supervisor de buzos.

La persecutora indicó que el Servicio Médico Legal se encuentra coordinando con las familias la entrega de los cuerpos, procedimiento que se realizará durante la jornada. Asimismo, explicó que las labores investigativas se concentran ahora en la recuperación de la nave siniestrada, con el fin de realizar los peritajes correspondientes. “Tenemos la premura de encontrar a todas las personas y, en segundo lugar, que se realicen todos los peritajes de rigor. Lo importante es sacar la nave en buen estado para que estos peritajes se puedan realizar con la mayor objetividad y precisión”, señaló.

En esa misma línea, el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de navío Mario Besoain, sostuvo que no se descarta que los tres tripulantes que aún permanecen desaparecidos puedan encontrarse al interior de la embarcación. “Puede que los tripulantes que aún se encuentran inubicables estén al interior de esta nave, en algunos de los compartimentos de su habitabilidad”, afirmó en conversación con Expreso Bío Bío.

Respecto al desarrollo de las labores de búsqueda, el teniente primero Aldo Silva Ávalo informó que desde las 08:00 horas de este jueves se iniciaron operaciones de buceo en el Estuario de Reloncaví, tanto por personal de la Armada como por buzos comerciales de empresas que han prestado apoyo. Según explicó, los trabajos se concentran principalmente en el interior de la nave y en sus alrededores.

Autoridad Marítima de Puerto Montt continúa operativo de búsqueda de 3 tripulantes desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Ralún, Estuario de Reloncaví El Teniente 1° Aldo Silva, informa respecto al despliegue de esta jornada#ArmadaPorChile pic.twitter.com/4cIlVsIFuL — Armada de Chile (@Armada_Chile) January 28, 2026

De forma paralela, y ante una eventual afectación ambiental, se desplegaron barreras de contención en el punto de hundimiento, junto con tareas de dispersión mecánica y absorción de trazas de combustible y residuos oleosos detectados en el sector. El oficial señaló que los organismos del Estado y la Armada de Chile mantienen sus medios desplegados y que las labores continuarán hasta dar con el paradero de todas las personas desaparecidas.