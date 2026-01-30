Dictan prisión preventiva para tres excarabineros por muerte de joven en calabozo de Cauquenes

El Juzgado de Garantía de Cauquenes decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres de los seis excarabineros formalizados por su participación en la muerte de Erick Apablaza Muñoz al interior de una Comisaría de Cauquenes, hecho que ocurrió la noche del 23 de enero de 2024.

La resolución fue adoptada tras una extensa audiencia de formalización que se prolongó por cerca de 10 horas y que se desarrolló entre el martes y este jueves, instancia en la que la Fiscalía del Maule expuso los antecedentes reunidos durante la investigación.

Según el Ministerio Público, los tres exfuncionarios quedaron imputados por el delito de homicidio por omisión, al no haber prestado auxilio oportuno a la víctima mientras se encontraba bajo custodia policial. De acuerdo a la investigación, Apablaza habría solicitado ayuda en reiteradas ocasiones desde el interior del calabozo, sin recibir atención, lo que derivó en su fallecimiento producto de un infarto, conforme a los primeros informes médicos incorporados a la causa.

Mientras que los otros tres excarabineros, quienes pertenecían al personal motorizado que participó en el procedimiento de detención, fueron formalizados por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. El tribunal decretó la cautelar de arresto domiciliario parcial para ellos.

El fiscal a cargo de la investigación, Nelson Riquelme, explicó que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva considerando la gravedad de los hechos. “El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva respecto de los imputados formalizados por homicidio por omisión”, señaló.

Respecto de los otros tres exuniformados, Riquelme precisó que el tribunal resolvió aplicar arresto domiciliario parcial por los delitos asociados al procedimiento de detención y a las acciones posteriores al fallecimiento de la víctima.

La detención de Erick Apablaza Muñoz se produjo luego de una persecución policial en la Ruta Los Conquistadores, en dirección a Quirihue, tras un intento de evadir un control vehicular. El conductor del automóvil mantenía una orden de detención vigente, lo que motivó la huida. Tras quedarse sin combustible, ambos ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, siendo finalmente detenidos.

Apablaza fue trasladado a la comisaría de Cauquenes, donde horas más tarde perdió la vida mientras permanecía recluido en un calabozo. Su familia denunció desde un inicio agresiones durante el procedimiento policial, además de irregularidades en su custodia y contradicciones en la información entregada tras su fallecimiento, antecedentes que hoy forman parte central de la investigación penal.