La académica de la Universidad Católica se convirtió en la primera mujer en el mundo en alcanzar esa profundidad, en una expedición científica binacional entre Chile y China dedicada al estudio del océano profundo.

Hito histórico de una científica chilena

Una investigadora chilena se convirtió en la primera mujer en el mundo en alcanzar los 7.680 metros de profundidad en la Fosa de Atacama , una de las zonas más profundas del océano, consolidando un logro sin precedentes para la ciencia y la exploración submarina.

La inmersión fue realizada con un sumergible especializado que permitió a la científica estudiar de cerca el ecosistema marino extremo de esta fosa, donde las condiciones de presión y oscuridad desafían las tecnologías y la biología conocida.

El objetivo principal del descenso fue recopilar datos sobre la biodiversidad, geología y condiciones ambientales en profundidad abisal, contribuyendo a comprender mejor estos entornos poco conocidos y su importancia para los ciclos globales de vida.

La expedición contó con la colaboración de diversas instituciones científicas internacionales, lo que refleja el interés global en la investigación marina profunda y la relevancia de Chile para la ciencia oceánica.

Más allá del avance científico, el logro representa un paso significativo en términos de inclusión de mujeres en la ciencia extrema, inspirando a futuras generaciones de investigadoras en áreas tradicionalmente dominadas por hombres. Si quieres leer la nota completa sigue este link: Primera mujer en el mundo: científica chilena alcanza los 7.680 metros en la Fosa de Atacama