Gonzalo Blumel: era difícil que J.A. Kast ganara si Piñera manejaba el estallido como él recomendaba

A dos años exactos de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, su exministro del Interior Gonzalo Blumel hizo un balance de su legado, de su estilo en la esfera política, y afirmó que, de administrar la crisis del estallido social de manera diferente, “hubiera sido muy difícil que alguien como José Antonio Kast ganara la elección de la forma que la ganó .

En conversación con Radio Infinita, el exsecretario de Estado afirmó que, a raíz del estallido social de 2019, Piñera “fue víctima de niveles de odiosidad y niveles de polarización política, particularmente por su adversario y especialmente en los tiempos del estallido de la pandemia”.

“Bueno, lo dijo el propio presidente Boric: fueron mucho más lejos de lo razonable, mucho más lejos de lo que es la legítima disputa política, donde de ser adversario el trato pasó a ser de enemigo, donde yo en vez de querer superarte políticamente, te quiero aniquilar no solo políticamente, sino personalmente, moralmente”.

Respecto de dónde reside la herencia política del primer presidente de derecha desde el retorno a la democracia, Blumel subrayó que tal cosa no es transferible: “Política es la adhesión, y son los votos lo que define quién es el heredero natural del liderazgo político. Y yo creo que en el caso de Sebastián Piñera es mucho más que alguna persona en particular”.

“Por ejemplo, la buena gestión pública, el formar equipos competentes, el trabajar sobre base de objetivos concretos, con resultados, rindiendo cuentas (…) Y si tú me preguntas, de hecho yo creo que parte de ese legado se recoge en los equipos que está formando el presidente electo José Antonio Kast. Incorpora a mucha gente que fue parte de su gobierno, y yo creo que a Sebastián Piñera eso lo pondría muy contento”.

Sobre el cambio de valoración a su segundo mandato en la esfera política, el exministro aseguró que “otra cosa es con guitarra”, y que ese efecto se vio en particular en uno de sus críticos más visibles durante esos años, el actual Presidente Gabriel Boric. “O sea, estar en la moneda, estar solo, ver la complejidad de lo que significa tomar las decisiones desde el sillón de O’Higgins y entender lo que significa ser Presidente de la República, probablemente ha significado una reflexión”.

“Y ojo con una cosa, que esa reflexión no solo la ha hecho Gabriel Boric: José Antonio Kast, hoy día presidente electo, que fue también un tenaz crítico por la derecha del presidente Sebastian Piñera, ha hecho un giro súper importante“.

En esa línea y con respecto de Kast, afirmó que en su sector (por entonces ya díscolo de la derecha tradicional representada en Chile Vamos) existió tras el estallido “una crítica muy fuerte, muy profunda, porque no se actuó con más energía, porque no se usaron militares, porque no se reprimió con mucho mayor fuerza”.

“Y yo creo que esas críticas, particularmente desde el lado de la derecha, se han ido temperando un poco más, digamos, producto de que finalmente, yo creo que los resultados han mostrado que las decisiones fueron las correctas. (…) Hubiera sido muy difícil que alguien como José Antonio Kast ganara la elección de la forma que la ganó si es que probablemente la crisis del estallido del 18 de octubre se hubiera resuelto de otra manera, (…) El costo que hubiera tenido eso para la derecha hubiera sido gigantesca y muy difícilmente la derecha hubiera vuelto a la moneda tan rápido después de un conflicto que la marcó tan profundamente“, sentenció.