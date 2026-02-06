Rock Up: Los Bunkers y Saiko encabezan jornada solidaria por Ñuble y Biobío

Concepción volverá a mostrar su sello solidario y rockero con Rock Up · Arriba Ñuble y Biobío, una jornada musical que busca ir en ayuda directa de las comunidades afectadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble. El evento se realizará el viernes 13 de febrero, desde las 16:00 horas, en el Club Hípico de Concepción.

La iniciativa es impulsada por Hogar de Cristo, TECHO Chile y Movidos x Chile, con el objetivo de reunir fondos y canalizar apoyo de manera concreta y transparente para las familias damnificadas.

El cartel musical estará encabezado por Los Bunkers y Saiko, junto a la banda local Larrea Trip y el artista penquista DJ Negro Pésimo. Desde la organización recalcaron que se trata de un encuentro concebido como un acto cultural solidario, respetuoso del contexto que vive la zona, motivo por el cual estará prohibido el consumo de alcohol.

El ingreso funcionará mediante un sistema de aporte voluntario, desde $20.000, canalizado a través de PuntoTicket sin cobro de comisión, lo que permitirá que el 100% de lo recaudado sea destinado directamente a las fundaciones participantes. Los niños y niñas de hasta cinco años podrán ingresar de manera gratuita.

La organización subrayó además que ningún artista, productora u organización involucrada cobrará honorarios, trabajando todos ad honorem para resguardar el carácter solidario del evento. La jornada contará con producción técnica profesional, planificación de seguridad privada y coordinación con las autoridades, priorizando el cuidado del público y del entorno.

Bajo el lema “Música para ayudar entre todos a nuestras comunidades”, Rock Up se perfila como una de las principales iniciativas culturales solidarias del verano en la zona centro-sur del país.