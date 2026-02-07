Ipsos: Gabriel Boric dejará la presidencia con repunte en expectativas económicas

Chile inicia 2026 con un clima de contrastes. Mientras mejora de manera sostenida la percepción sobre la economía y el rumbo del país —un dato que marca el cierre del gobierno de Gabriel Boric—, la seguridad vuelve a instalarse con fuerza como el gran desafío que enfrentará la administración entrante de José Antonio Kast. Así lo muestra el último informe mensual What Worries the World? de Ipsos, elaborado a partir de encuestas a cerca de 25 mil personas en 30 países.

A nivel global, el “crimen y la violencia” se consolidan como la principal preocupación ciudadana, con un 32% de las menciones, un punto porcentual más que el año pasado. En el segundo lugar aparecen la “corrupción financiera y política” y el desempleo, ambos con un 27%, registrando leves retrocesos interanuales.

En Chile, el panorama es más intenso. El “crimen y la violencia” lidera ampliamente las preocupaciones, con un 59% de las menciones. Aunque la cifra cae 7 puntos porcentuales respecto de 2025, sigue siendo, por lejos, el principal dolor de cabeza ciudadano. Le sigue el “control de la inmigración”, con un 39%, que muestra un leve aumento mensual, pese a retroceder 6 puntos en doce meses. El “desempleo”, en tanto, alcanza un 33%, con una baja de 3 puntos frente al mes anterior y sin variaciones relevantes en la comparación anual.

Mejora percepción positiva pero 55% cree que avanza por el camino equivocado

La lectura regional refuerza la idea de un continente tensionado por temas sociales y económicos, aunque con dinámicas distintas según el país. En Colombia, por ejemplo, la preocupación por las “amenazas contra el medio ambiente” se dispara con un alza de 14 puntos porcentuales, mientras el desempleo cae con fuerza (-9 pp.) respecto de enero de 2025. En México, en cambio, se observa un fuerte aumento de la inquietud por los “impuestos” (+10 pp.) y por la “pobreza y desigualdad social” (+7 pp.). Brasil ofrece la nota discordante, con una caída significativa en la preocupación por la “corrupción financiera y política” (-8 pp.).

Pero el dato político de fondo en Chile está en el ánimo. A la pregunta sobre si el país va en la dirección correcta un 45% responde afirmativamente, mientras que un 55% cree que avanza por el camino equivocado. Aunque el pesimismo sigue siendo mayoritario, la mejora es clara: la percepción positiva sube 3 puntos porcentuales respecto del mes anterior y 14 puntos en comparación con enero de 2025.

Algo similar ocurre con la economía. Un 41% de los encuestados califica la situación económica como buena y un 59% como mala. Sin embargo, el indicador muestra una recuperación sostenida: +3 puntos en el último mes y +10 puntos en relación con el año pasado.

En otras palabras, Boric se va con cifras que muestran un ánimo menos castigado que al inicio de su mandato, especialmente en materia económica y de evaluación general del país. Kast, en tanto, asume con una presión clara y persistente: la seguridad sigue siendo, pese a algunas bajas estadísticas, la principal demanda ciudadana y el eje sobre el cual se concentrarán las expectativas —y exigencias— de su nuevo gobierno.

Ipsos, tercera empresa de investigación de mercado más grande del mundo, está presente en 90 mercados y emplea a más de 18 mil personas. Fundada en Francia en 1975, la compañía cotiza en Euronext Paris y presta servicios a más de 5.000 clientes a nivel global, ofreciendo una radiografía mensual del pulso social y político en Chile y el mundo.