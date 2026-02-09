Alerta: llamado por artefacto explosivo obliga a evacuar vuelo de SKY en Aeropuerto de Santiago

Un amplio procedimiento de seguridad se activó la tarde de este lunes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de un aviso por la supuesta presencia de un artefacto explosivo en una aeronave de SKY Airline con destino a Copiapó.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a través de su cuenta oficial de X que se inició de inmediato un procedimiento de seguridad, quedando a la espera de la llegada del GOPE de Carabineros de Chile para la revisión especializada de la aeronave.

📍#Santiago | Informamos que en el Ap. Arturo Merino Benítez #AMB la @DGACChile inició procedimiento de seguridad en aeronave por aviso de supuesta presencia de explosivos. Al momento, a la espera de la llegada de #GOPE de @carabdechile pic.twitter.com/7PvX7FBXaY — DGAC Chile (@DGACChile) February 9, 2026

El vuelo, programado para despegar a las 17:52 horas, fue evacuado luego de que se activaran los protocolos ante la advertencia. Pasajeros y tripulación fueron obligados a descender del avión mientras se aislaba la zona del puente de embarque, generando retrasos y preocupación entre los usuarios del terminal aéreo.

Desde la autoridad aeronáutica se indicó que la alerta no será levantada hasta que concluyan todas las revisiones técnicas y peritajes de seguridad, subrayando que este tipo de medidas buscan resguardar la integridad de pasajeros, tripulaciones y trabajadores del aeropuerto.