Cadem: 44% apoya postulación de Michelle Bachelet a la ONU, 47% la desaprueba

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló una ciudadanía dividida frente a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Naciones Unidas, impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric: un 44% de los consultados está de acuerdo con la postulación, mientras que un 47% se manifiesta en desacuerdo. De estos últimos, un 75% se identifica con la derecha.

Respecto al momento político de la postulación, existe un empate técnico en la opinión pública: un 41% considera que debió ser impulsada por el gobierno actual, frente a un 45% que estima que correspondía evaluarla al próximo gobierno de José Antonio Kast. Sobre el rol del Presidente Electo, un 49% cree que debe mantener su apoyo a la candidatura, mientras que un 40% piensa que debería retirarlo.

Gobierno entrante y saliente

En cuanto a las expectativas sobre la administración entrante, un 56% cree que a Chile le irá bien bajo el gobierno de Kast, un 23% opina que le irá regular y un 19% que le irá mal. La ciudadanía anticipa un desempeño positivo en áreas específicas: un 65% cree que Kast cumplirá con priorizar las urgencias del país, un 53% con buscar acuerdos políticos y otro 53% con no retroceder en derechos sociales. Además, un 49% espera un gobierno de unidad nacional y un 45% que se dejen de lado los debates valóricos.

Paralelamente, la evaluación del gobierno del Presidente Boric se mantiene en niveles bajos, con un 36% de aprobación y un 58% de desaprobación. Los ministros mejor evaluados son Jaime Pizarro (Deporte) con un 60%, el canciller Alberto van Klaveren con un 55% y Álvaro Elizalde (Interior) con un 48%. En contraste, el peor evaluado es Nicolás Cataldo (Educación) con un 24%. Las ministras Carolina Arredondo y Antonia Orellana registraron las caídas más pronunciadas en su evaluación.

El sondeo también refleja pesimismo sobre el cierre legislativo: un 57% cree que es poco o nada probable que se apruebe la ley de sala cuna universal, un 63% opina lo mismo sobre la reforma política y un 65% ve escasas posibilidades para el proyecto que busca reemplazar el CAE.