De la Fuente presiona por candidatura de Bachelet: “No sería recomendable” quitarle el respaldo

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, emplazó al futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast a mantener el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, en medio del debate político sobre la continuidad de ese apoyo tras el cambio de administración.

La autoridad sostuvo que quitar el respaldo no sería aconsejable y defendió que la política exterior debe sostenerse sobre criterios de Estado, por sobre disputas políticas internas, remarcando además la trayectoria internacional de la exmandataria.

En diálogo con T13 Radio, De la Fuente afirmó que “sería muy miope, en la práctica, no sería una cosa recomendable no poder apoyar esta candidatura hacia el futuro”, agregando que este tipo de decisiones deben responder a “una mirada de Estado” y no a “consideraciones que son propias de la rencilla política”.

La subsecretaria explicó que la postulación se enmarca en una estrategia de política exterior de largo plazo, señalando que “lo más relevante es tener una mirada de Estado que se proyecta hacia el futuro”, destacando que esto fortalece la confianza y credibilidad internacional del país más allá de los gobiernos de turno.

Respecto a las críticas desde sectores de derecha sobre las credenciales de la exjefa de Estado, De la Fuente defendió su perfil y afirmó que “cumple con todos los requisitos para poder ser una muy buena secretaria general”, subrayando que su trayectoria le permite comprender los desafíos actuales del sistema multilateral.

La discusión se da luego de que el Presidente Gabriel Boric formalizara la nominación de Bachelet a la ONU junto a Brasil y México, mientras desde la oposición han surgido cuestionamientos y llamados a que la futura administración evalúe retirar el respaldo una vez asumido el nuevo gobierno.