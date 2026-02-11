Alcaldesa de Lo Espejo denuncia amenaza de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), reveló que recibió información sobre un ofrecimiento de $100 millones por su asesinato. En entrevista con La Segunda, la jefa comunal afirmó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía y que actualmente mantiene protección policial debido a las amenazas.

“Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes, $100 millones de pesos por mi cabeza”, señaló la autoridad.

Según relató, la información provino de vecinos y personas que se acercaron a su equipo. “Voy a intentar responder sin exponer a nadie: básicamente han sido voces vecinales, por decirlo de alguna manera, que han venido y que se han acercado. Esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado”, afirmó.

Reyes vinculó las amenazas con las medidas adoptadas por su administración para enfrentar el narcotráfico en la comuna, entre esas acciones mencionó la demolición del club deportivo Varsovia, ligado a narcotraficantes y el crimen organizado. “Lo primero que me gustaría decir es que de alguna forma las amenazas de vuelta frente a las acciones que estamos haciendo dan cuenta que hemos tomado decisiones y acciones acertadas”, dijo.

Según su testimonio, un denunciante le aseguró haber escuchado a un sujeto de nombre “Diego” decir que tras la demolición del recinto, un conocido narcotraficante del sector —identificado como “el Poroto”— y otros traficantes del sector habrían reunido el dinero para contratar a un sicario con el fin de concretar el crimen.

“Esta persona conversaba con otra joven de aproximadamente 30 años, delgado y alto, de 1,70 mts., pelo bien corto y que no lo había visto nunca anteriormente por el sector. Diego le indicaba a este último que tenía conocimiento que luego de la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia el ‘Poroto’ y otros importantes narcotraficantes del sector, habían reunido $100.000.000 en efectivo a fin de pagarle a un extranjero para que asesinara a la alcaldesa”, señaló.

La denuncia también consigna que el pasado 30 de enero, mientras realizaba actividades en terreno en Avenida Lo Ovalle, una persona en estado de ebriedad se le acercó para advertirle sobre un eventual atentado en su contra.

Además de estos antecedentes, la alcaldesa ha recibido amenazas a través de redes sociales luego de rechazar la patente comercial de una botillería ubicada frente al club Varsovia.

Pese al escenario, Reyes aseguró que su embarazo no ha significado un freno en su labor. “La verdad es que, por el contrario, estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor porque tienen un cariz distinto, desde la posición que tengo de ser alcaldesa y de convertirme en madre”, expresó.

Actualmente, la jefa comunal cuenta con medidas de protección policial mientras el Ministerio Público investiga los antecedentes aportados.