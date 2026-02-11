PAÍS
¡Otra vez! Cuatro turistas son formalizados por encender fuego en Torres del Paine
Cuatro turistas, tres rusos y un estadounidense, fueron sorprendidos utilizando fuentes de calor en el parque nacional. Todos accedieron a suspensión condicional del procedimiento con pagos a Bomberos y prohibición de ingreso al país.
Síntesis generada con OpenAI
Cuatro turistas extranjeros —tres ciudadanos rusos y un estadounidense— fueron formalizados en Puerto Natales por infringir la Ley de Bosques al usar o manipular fuentes de calor en el Parque Nacional Torres del Paine. El estadounidense fue sorprendido fumando y los rusos con una cocinilla instalada. Todos quedaron en libertad tras acordar la suspensión condicional del procedimiento, que incluyó pagos a Bomberos y la prohibición de ingresar a Chile por tres años.
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales formalizó este miércoles a cuatro ciudadanos extranjeros por infringir la prohibición de utilizar fuego al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Los imputados quedaron en libertad tras acordar la suspensión condicional de los procedimientos, comprometiendo pagos en beneficio de Bomberos y la prohibición de ingresar a Chile durante tres años.