¡Otra vez! Cuatro turistas son formalizados por encender fuego en Torres del Paine

El primer caso ocurrió la tarde del martes en el sector Dickinson, donde un brigadista forestal sorprendió a un médico estadounidense de 48 años fumando dentro del parque. Tras dar aviso a Carabineros de la Subcomisaría de Casas Viejas, el turista fue detenido en el lugar.

Horas más tarde, personal del retén Torres del Paine arrestó a tres ciudadanos rusos —un hombre y dos mujeres de 66, 39 y 61 años— luego de que fueran detectados manipulando una cocinilla a gas, la situación quedó registrada en un video difundido a través de redes sociales. Aunque el artefacto no estaba encendido, se encontraba instalado.

La defensa de los turistas rusos solicitó declarar ilegal la detención, argumentando que la cocinilla solo había sido retirada de una mochila para buscar alimentos y no para su uso. El Ministerio Público, en cambio, sostuvo que existió infracción a la normativa vigente y que los involucrados se habrían negado inicialmente a la fiscalización.

En ambos procedimientos se aplicó la suspensión condicional. El ciudadano estadounidense deberá pagar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine, mientras que cada uno de los ciudadanos rusos aportará $1 millón a la misma institución. Además, todos quedaron con prohibición de ingreso al país por tres años.

Estos hechos se suman a otros registrados recientemente en el parque, donde turistas extranjeros también han sido formalizados por uso de fuego. En total, se contabilizan 16 expulsiones desde septiembre hasta la actualidad, en un contexto de estrictas medidas preventivas ante el riesgo de incendios forestales.