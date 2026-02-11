Publicidad
¡Otra vez! Cuatro turistas son formalizados por encender fuego en Torres del Paine PAÍS

¡Otra vez! Cuatro turistas son formalizados por encender fuego en Torres del Paine

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cuatro turistas, tres rusos y un estadounidense, fueron sorprendidos utilizando fuentes de calor en el parque nacional. Todos accedieron a suspensión condicional del procedimiento con pagos a Bomberos y prohibición de ingreso al país.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Cuatro turistas extranjeros —tres ciudadanos rusos y un estadounidense— fueron formalizados en Puerto Natales por infringir la Ley de Bosques al usar o manipular fuentes de calor en el Parque Nacional Torres del Paine. El estadounidense fue sorprendido fumando y los rusos con una cocinilla instalada. Todos quedaron en libertad tras acordar la suspensión condicional del procedimiento, que incluyó pagos a Bomberos y la prohibición de ingresar a Chile por tres años.
Desarrollado por El Mostrador

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales formalizó este miércoles a cuatro ciudadanos extranjeros por infringir la prohibición de utilizar fuego al interior del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Los imputados quedaron en libertad tras acordar la suspensión condicional de los procedimientos, comprometiendo pagos en beneficio de Bomberos y la prohibición de ingresar a Chile durante tres años.

El primer caso ocurrió la tarde del martes en el sector Dickinson, donde un brigadista forestal sorprendió a un médico estadounidense de 48 años fumando dentro del parque. Tras dar aviso a Carabineros de la Subcomisaría de Casas Viejas, el turista fue detenido en el lugar.

Horas más tarde, personal del retén Torres del Paine arrestó a tres ciudadanos rusos —un hombre y dos mujeres de 66, 39 y 61 años— luego de que fueran detectados manipulando una cocinilla a gas, la situación quedó registrada en un video difundido a través de redes sociales. Aunque el artefacto no estaba encendido, se encontraba instalado.

La defensa de los turistas rusos solicitó declarar ilegal la detención, argumentando que la cocinilla solo había sido retirada de una mochila para buscar alimentos y no para su uso. El Ministerio Público, en cambio, sostuvo que existió infracción a la normativa vigente y que los involucrados se habrían negado inicialmente a la fiscalización.

En ambos procedimientos se aplicó la suspensión condicional. El ciudadano estadounidense deberá pagar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine, mientras que cada uno de los ciudadanos rusos aportará $1 millón a la misma institución. Además, todos quedaron con prohibición de ingreso al país por tres años.

Estos hechos se suman a otros registrados recientemente en el parque, donde turistas extranjeros también han sido formalizados por uso de fuego. En total, se contabilizan 16 expulsiones desde septiembre hasta la actualidad, en un contexto de estrictas medidas preventivas ante el riesgo de incendios forestales.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad