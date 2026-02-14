Desazón en sectores del Ejército por fallido nombramiento de Oscar Bustos en Subsecretaria de FF.AA.
El general de Ejército(r) se habría caído a último minuto. La Subsecretaría de FF.AA es clave: gestiona los procesos administrativos y financieros del Ministerio de Defensa y las ramas; tramita nombramientos, ascensos, retiros, renuncias y tiene bajo su responsabilidad las destinaciones militares.
Nombramiento fallido: El general de Ejército (r) Óscar Bustos Carrasco fue considerado para ser subsecretario de las Fuerzas Armadas en el próximo Gobierno, pero su designación se cayó a último minuto durante el anuncio del gabinete.
Reacción en el Ejército: Su exclusión generó desazón y extrañeza entre sectores del Ejército, que lo consideraban un candidato casi seguro por su trayectoria técnica, experiencia en inteligencia y respeto entre oficiales.
Perfil del candidato: Bustos es un oficial apreciado con carrera en el Alto Mando, profesor de inteligencia y exagregado en Estados Unidos, lo que reforzaba su perfil para el cargo.
Vacante clave: La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas —que administra procesos administrativos, financieros, nombramientos y destinaciones militares— quedó vacante mientras otros 39 cargos fueron anunciados.
Críticas desde la oposición: La senadora Paulina Vodanovic expresó preocupación por la ausencia de un subsecretario en un cargo que considera importante, advirtiendo riesgo de que el vacío derive en consecuencias negativas.
Respuesta del presidente electo: José Antonio Kast dijo que aún están trabajando con el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, para “encontrar al mejor subsecretario” y que el nombramiento se anunciará en los próximos días.
Versiones de pasillo: En círculos castrenses circulan especulaciones (como un posible veto de última hora o pugnas internas) sobre por qué Bustos no fue nombrado, aunque ninguna está confirmada oficialmente.
Importancia del cargo: La subsecretaría es considerada estratégica para las Fuerzas Armadas, lo que explica la atención que genera su nominación.