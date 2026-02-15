Congresista de EE.UU advierte “consecuencias” a Chile por ayuda a Cuba y Kaiser le responde

Advertencia desde EE. UU.: El congresista republicano Carlos A. Giménez afirmó que Chile enfrentará “consecuencias” por enviar ayuda humanitaria a Cuba, cuestionando el respaldo a lo que calificó como una dictadura.

Anuncio del Gobierno chileno: La polémica surge luego de que el canciller Alberto van Klaveren informara que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.

Respuesta de Johannes Kaiser: El diputado rechazó la advertencia del congresista estadounidense, defendiendo la soberanía chilena y señalando que el país no acepta amenazas externas.