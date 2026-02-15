Congresista de EE.UU advierte “consecuencias” a Chile por ayuda a Cuba y Kaiser le responde
La decisión de Cancillería de enviar ayuda humanitaria a Cuba generó reacciones en Estados Unidos, luego de que un congresista republicano cuestionara públicamente la medida a través de redes sociales y señalara que Chile “enfrentará las consecuencias” por este accionar.
-
Advertencia desde EE. UU.: El congresista republicano Carlos A. Giménez afirmó que Chile enfrentará “consecuencias” por enviar ayuda humanitaria a Cuba, cuestionando el respaldo a lo que calificó como una dictadura.
-
Anuncio del Gobierno chileno: La polémica surge luego de que el canciller Alberto van Klaveren informara que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.
-
Respuesta de Johannes Kaiser: El diputado rechazó la advertencia del congresista estadounidense, defendiendo la soberanía chilena y señalando que el país no acepta amenazas externas.
-
Tensión política: Las declaraciones generaron un cruce político y diplomático, elevando el tono del debate sobre el envío de ayuda y sus implicancias internacionales.