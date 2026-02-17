Balance fronterizo: Ingresos irregulares bajaron un 54% entre 2021 y 2025 en el norte

Desde el Cuartel La Machas del Ejército, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano informó que los ingresos irregulares al país alcanzaron las 26 mil personas en 2025, cifra que representa una disminución del 54% en comparación con los 56 mil casos registrados en 2021, año en que se produjo el mayor flujo.

“Del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, sostuvo la ministra.

Delpiano destacó además el trabajo coordinado con Carabineros y la PDI en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, explicando que las Fuerzas Armadas entregan a las policías a las personas que son sorprendidas ingresando de manera irregular.

En la frontera norte del país -en el cuartel Las Machas en Arica-, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, entregó un balance del despliegue militar fronterizo, destacando una baja de 54% en los ingresos irregulares entre el peak registrado en 2021 y 2025. pic.twitter.com/GalorbYBw2 — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) February 17, 2026

Durante la visita, la ministra anunció la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance en el marco del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON), equipamiento que será entregado en marzo.

“Creo que con todo el equipamiento, con todas las instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos para adelante? En primer lugar, algo que ya está totalmente establecido: va a llegar ahora en marzo tres drones, que son mucho más grandes”, comentó.

Los dispositivos cuentan con dos cámaras: una con rotación de 360 grados, zoom, sensor térmico y seguimiento automático de objetivos; y otra de alta resolución, diseñada para tareas de fotogrametría y mapeo, con capacidad para cartografiar hasta 1.200 hectáreas en un solo vuelo.