Balance fronterizo: Ingresos irregulares bajaron un 54% entre 2021 y 2025 en el norte

Balance fronterizo: Ingresos irregulares bajaron un 54% entre 2021 y 2025 en el norte

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La secretaria de Estado visitó este martes la región de Arica y Parinacota para reunirse con autoridades militares y realizar un balance del despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte durante la actual administración.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó en Arica que los ingresos irregulares por la frontera norte disminuyeron un 54% entre 2021 y 2025, pasando de 56 mil a 26 mil casos. La autoridad destacó el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas con Carabineros y la PDI en el control fronterizo y la desarticulación de contrabando y crimen organizado. Además, anunció la incorporación de tres drones de largo alcance al Sistema Integrado de Frontera, equipados con cámaras térmicas y de alta resolución para reforzar la vigilancia en la macrozona norte.
Desde el Cuartel La Machas del Ejército, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano informó que los ingresos irregulares al país alcanzaron las 26 mil personas en 2025, cifra que representa una disminución del 54% en comparación con los 56 mil casos registrados en 2021, año en que se produjo el mayor flujo.

“Del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, sostuvo la ministra.

Delpiano destacó además el trabajo coordinado con Carabineros y la PDI en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, explicando que las Fuerzas Armadas entregan a las policías a las personas que son sorprendidas ingresando de manera irregular.

Durante la visita, la ministra anunció la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance en el marco del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON), equipamiento que será entregado en marzo.

“Creo que con todo el equipamiento, con todas las instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos para adelante? En primer lugar, algo que ya está totalmente establecido: va a llegar ahora en marzo tres drones, que son mucho más grandes”, comentó.

Los dispositivos cuentan con dos cámaras: una con rotación de 360 grados, zoom, sensor térmico y seguimiento automático de objetivos; y otra de alta resolución, diseñada para tareas de fotogrametría y mapeo, con capacidad para cartografiar hasta 1.200 hectáreas en un solo vuelo.

