Senapred decreta alerta roja en Pirque por incendio forestal cercano a zonas pobladas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres decretó alerta roja para la comuna de Pirque debido a un incendio forestal que presenta cercanía con sectores poblados, según antecedentes técnicos disponibles.

Desde la Corporación Nacional Forestal informaron que el incendio se mantiene en combate y que, de manera preliminar, ha afectado cerca de nueve hectáreas.

En base a estos antecedentes y a la información técnica entregada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, se determinó la declaración de alerta roja para la comuna, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio lo ameriten.

Con esta medida se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a los ya desplegados por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de controlar la situación considerando la extensión y severidad del evento.