Senapred decreta alerta roja en Pirque por incendio forestal cercano a zonas pobladas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida se adoptó ante la cercanía del fuego con sectores habitados y el avance preliminar del siniestro.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja comunal en Pirque debido a un incendio forestal cercano a sectores poblados. El siniestro, que está siendo combatido por la Corporación Nacional Forestal, ha afectado preliminarmente cerca de nueve hectáreas, lo que activó el despliegue total de recursos de emergencia para controlar la situación.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres decretó alerta roja para la comuna de Pirque debido a un incendio forestal que presenta cercanía con sectores poblados, según antecedentes técnicos disponibles.

Desde la Corporación Nacional Forestal informaron que el incendio se mantiene en combate y que, de manera preliminar, ha afectado cerca de nueve hectáreas.

En base a estos antecedentes y a la información técnica entregada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, se determinó la declaración de alerta roja para la comuna, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio lo ameriten.

Con esta medida se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a los ya desplegados por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de controlar la situación considerando la extensión y severidad del evento.

