Paro general en Argentina obliga a aerolíneas a cancelar y reprogramar vuelos desde y hacia Chile

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina para este jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, está generando importantes alteraciones en la operación aérea del país trasandino. La medida de fuerza cuenta con la adhesión de los gremios que nuclean a los trabajadores de Intercargo, empresa que presta servicios de rampa en todos los aeropuertos argentinos, lo que ha obligado a diversas aerolíneas a modificar sus itinerarios.

“Debido a un paro sindical confirmado por la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT) para el jueves 19 de febrero de 2026 en Argentina (…) nos vemos en la obligación de cancelar nuestros vuelos desde y hacia Argentina programados para esa fecha”, reportó Sky en un comunicado.

Latam Airlines, por su parte, detalló en una declaración pública que, si bien se ha visto obligada a alterar su operación, “algunos vuelos podrían no ser cancelados sino operar con alguna alteración en su horario y/o fecha de vuelo”. La aerolínea sugirió a los pasajeros confirmar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales.

JetSmart, en tanto, informó sobre ajustes en su itinerario, reconociendo que “algunos vuelos podrían verse afectados”, e instó a los pasajeros a revisar el estado de sus viajes.

Además de las chilenas, Aerolíneas Argentinas y KLM anunciaron alteraciones en sus servicios producto de la movilización nacional.

Aerolíneas entregan alternativas

Ante las cancelaciones y reprogramaciones, las aerolíneas activaron protocolos de flexibilización para los pasajeros con vuelos programados para el 19 de febrero. Latam Airlines ofrece dos alternativas: cambios de fecha o vuelo sin costo para una nueva fecha dentro del año del viaje original, o la solicitud de devolución sin costo de todos los cupones del boleto sin utilizar.

Sky Airline, por su lado, habilitó un cambio de fecha de viaje sin costo para viajar hasta 12 meses después de la fecha original, así como la devolución del 100% del valor de los tramos no volados al mismo medio de pago.

Igualmente, JetSmart comunicó que los pasajeros con vuelos afectados podrán cambiar la fecha de su viaje sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026, pudiendo gestionar la solicitud hasta esa misma fecha a través de su sitio web.