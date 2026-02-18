Reunión de traspaso de mando en Ministerio del Trabajo tuvo como eje 40 horas y reforma de pensiones

En el marco de las reuniones bilaterales por el cambio de mando del próximo 11 de marzo, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, sostuvo un encuentro con quien asumirá la cartera bajo la administración de José Antonio Kast, Tomás Rau.

La cita se centró en revisar el estado de avance de las principales reformas impulsadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, entre ellas la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma de pensiones, además de otras iniciativas en curso.

Tras la reunión, Boccardo calificó el encuentro como “muy prolífico”, destacando que se enmarca en la continuidad de la función del Estado y en la necesidad de “dar las garantías a la ciudadanía de que podrán tener certeza de que las leyes aprobadas se van a implementar en tiempo y forma”. En ese sentido, valoró “la buena disposición del ministro entrante y de su equipo” y señaló que esperan seguir afinando detalles en los días previos al cambio de mando.

Por su parte, Rau indicó que durante la bilateral pudieron solicitar información específica de la cartera y realizar consultas técnicas. “Nos entregaron contenidos respecto del traspaso, hicimos varias consultas y fijamos también próximas reuniones para seguir con este proceso. Estamos agradecidos por la buena disposición del ministro y de todo su equipo”, afirmó.

La reunión del Ministerio del Trabajo se suma a otras instancias de coordinación ya realizadas entre autoridades salientes y entrantes. El 4 de febrero se desarrollaron las bilaterales de Hacienda y Economía, mientras que el 10 de febrero hubo encuentros en Energía y otras carteras estratégicas, en el marco de una transición que ambas administraciones han calificado como ordenada.