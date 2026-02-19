Explosión de camión: Fiscalía confirma muerte del chofer y se investiga cuasidelito de homicidio

La Fiscalía Centro Norte confirmó este jueves la muerte del conductor del camión que explotó durante la mañana en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, en la región Metropolitana, convirtiéndose en una de las cuatro víctimas fatales registradas hasta ahora por el siniestro.

La fiscal Macarena Cañas, a cargo de la investigación, detalló que el fallecido conducía un camión de la empresa Gasco que transportaba gas licuado y que se volcó en plena vía, generando posteriormente la explosión.

Según explicó la persecutora, el Ministerio Público investiga la eventual comisión de un cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, en el contexto de una posible infracción a las normas del tránsito.

“La hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor”, señaló Cañas.

“Nos preocupan particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con sus familias y no que se enteren a través de medios de prensa”, aseveró.

La investigación busca establecer con precisión la dinámica del accidente y las responsabilidades penales que pudieran derivarse del hecho.