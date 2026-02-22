Tabilo avanza a la final del ATP 500 de Río tras vencer a Buse

Alejandro Tabilo (68° del ranking ATP) clasificó a la final del ATP 500 de Río de Janeiro luego de derrotar este domingo al peruano Ignacio Buse (91°) por 6-3 y 6-3, en poco más de una hora de juego.

El encuentro correspondía a las semifinales del certamen y no pudo disputarse el sábado debido a la lluvia. El chileno volvió a la cancha este domingo con el objetivo de alcanzar su primera final del año a nivel ATP.

Tabilo comenzó el partido con un quiebre en contra en el primer set. Sin embargo, recuperó el servicio y logró un nuevo break que le permitió cerrar el parcial por 6-3.

Durante el desarrollo del encuentro, Buse solicitó atención médica y se controló la presión arterial. El peruano continuó en competencia, pero el chileno mantuvo el control del juego.

En el segundo set, Tabilo consiguió dos quiebres adicionales y repitió el 6-3 para asegurar su paso a la final.

El chileno disputará la definición este mismo domingo, no antes de las 17:30 horas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).

En caso de quedarse con el título, Tabilo ascenderá al puesto 37 del ranking mundial. Además, buscará convertirse en el segundo chileno en ganar el torneo de Río, tras el título obtenido por Cristian Garin en 2020.