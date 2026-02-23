Corte de Antofagasta ratifica 184 años de cárcel contra líder “Zeus” y su banda criminal

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la sentencia que impuso condenas que suman 184 años de cárcel a los miembros de una organización criminal de origen colombiano liderada por Javier Valencia González, alias “Zeus”. El fallo respalda la resolución dictada en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad.

El tribunal de alzada rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas y desestimó los cuestionamientos sobre supuestos errores de derecho y la no aplicación de atenuantes, concluyendo que no se acreditaron los vicios denunciados.

De esta manera, se mantiene la condena de 77 años de prisión para el líder de la banda y penas que fluctúan entre 10 y 18 años para los otros nueve integrantes, por delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios, lesiones, amenazas e infracciones a la Ley de Control de Armas.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la decisión judicial y sostuvo que el rechazo de los recursos constituye “un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región”.

La Corte respaldó la tesis del Ministerio Público, que planteó que los acusados conformaban una estructura criminal organizada y no vínculos ocasionales. Según el fallo, la prueba permitió acreditar la existencia de un proyecto delictivo común, con liderazgo definido y subordinación interna, elementos propios del delito de asociación criminal.

“El tribunal de alzada enfatizó que la prueba rendida permitió establecer un proyecto delictivo común, sostenido en el tiempo, con liderazgo definido y subordinación funcional de sus integrantes, lo que satisface plenamente los elementos del tipo penal de asociación criminal, que es lo que sostuvo siempre el Ministerio Público en este caso, atendidas las características de la organización”, dijo el fiscal regional.

La investigación fue encabezada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, junto a unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Las diligencias permitieron desarticular la red que operaba en el campamento Génesis II, donde ejercía control territorial mediante violencia.

Valencia González, de 40 años, había llegado a Chile huyendo de la justicia colombiana, país donde mantiene una condena de 33 años de prisión y un pedido de extradición vigente. Fue detenido por Carabineros de Chile en mayo de 2024, mientras que semanas después la PDI capturó al resto de la organización en un operativo masivo.