Kast designa subsecretario de FF.AA. y comisionado para la Macrozona Norte

La Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó este lunes que el Presidente electo, José Antonio Kast designó a Christian Bolívar Romero como futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, cargo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y que era una de las definiciones pendientes en el equipo entrante.

Bolívar es general en retiro del Ejército de Chile, con cerca de 40 años de servicio. En su trayectoria destaca su paso como director de la Academia de Guerra del Ejército, donde estuvo a cargo de la formación de oficiales de Estado Mayor. También ha desarrollado labores de coordinación interinstitucional en seguridad pública y se ha desempeñado como consultor y académico en materias de defensa.

En paralelo, la OPE confirmó la designación de Alberto Soto Valenzuela, vicealmirante (r) de la Armada de Chile, como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte.

Soto fue comandante de Operaciones Navales y comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval. Especialista en artillería y misiles, obtuvo en 2006 la especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval.

Según se informó, su gestión estará orientada a fortalecer el control soberano de la frontera y la seguridad nacional, promoviendo una mayor coordinación entre instituciones y agilizando procesos de expulsión y reconducción. La designación se enmarca en la implementación del plan denominado “Escudo Fronterizo” en la zona norte del país.

Alberto Soto fue candidato a senador por la región de Valparaíso en las últimas elecciones parlamentarias por el partido Republicano, sin logar obtener el escaño.