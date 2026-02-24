Delpiano y futuro ministro Barros se reúnen por tres horas para coordinar traspaso en Defensa

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se reunió este martes con su sucesor designado por el Presidente electo José Antonio Kast, Fernando Barros, en el marco del proceso de traspaso de mando que se concretará el próximo 11 de marzo. Al respecto, la autoridad saliente sostuvo que “se ha cumplido un proceso muy importante en un Estado democrático, que es realmente darle continuidad a las políticas”.

El encuentro, que se extendió por casi tres horas, contó además con la participación de los subsecretarios de Defensa y para las Fuerzas Armadas, Ricardo Montero y Galo Eidelstein, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de aviación Leonardo Romanini. Por el equipo entrante, estuvieron presentes los futuros subsecretarios Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar.

Tras la cita, Delpiano subrayó el carácter institucional de las materias abordadas. “La política de Defensa, por definición, es política de Estado. Así creo que lo ha entendido el ministro, así lo ha señalado al menos, y así lo entendemos nosotros”, afirmó. La ministra entregó a Barros dos carpetas con documentación sobre todos los antecedentes expuestos durante la reunión.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, recibió al futuro ministro, Fernando Barros, para coordinar el proceso de traspaso de mando y avanzar en una transición ordenada en la cartera. pic.twitter.com/65bYIU0S2S — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) February 24, 2026

“Creo que se ha cumplido un proceso muy importante en un Estado democrático, que es realmente darle continuidad a las políticas. Por supuesto, cada gobierno le podrá poner los énfasis que quiera o asumir algunos cambios, pero el Estado tiene que seguir avanzando, y por lo tanto, en esta oportunidad creo que los instrumentos que hemos entregado permiten aquello”, sostuvo la autoridad saliente.

Por su parte, Barros valoró positivamente el encuentro y destacó su profundidad. “Hemos tenido un completo informe de la ministra y de los subsecretarios, de los distintos puntos que está viendo el ministerio, aquellos que ya están terminados, una descripción de todas las responsabilidades que tiene y de los proyectos que están en curso.

“Nos dio una visión muy clara y quedamos coordinados para que ahora se reúnan los subsecretarios y los distintos equipos de trabajo, de manera que el 11 de marzo el ministerio pueda partir trabajando en una continuidad total”, indicó el futuro ministro”, complementó.