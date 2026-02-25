Denuncian ante Contraloría a Kast por uso de banda presidencial con escudo en retrato oficial

El presidente de la Fundación Memoria Histórica, el abogado Luis Mariano Rendón, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) en contra del Presidente electo, José Antonio Kast, por mal uso de la banda presidencial en el retrato oficial del mandatario electo.

La controversia surgió luego de que el equipo del mandatario electo difundiera la fotografía oficial, a menos de tres semanas del cambio de mando. En la imagen se aprecia la banda con el escudo nacional bordado al centro, lo que motivó la presentación ante el órgano contralor.

El artículo 2° de la Ley 2.597, que hace alusión la denuncia, dice que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior”, según recoge la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en su sito web.

Rendón solicitó que la Contraloría oficie a la Presidencia para suspender la impresión y distribución del retrato mientras no exista un pronunciamiento definitivo, argumentando que su reproducción masiva implica uso de recursos públicos. Tradicionalmente, la fotografía oficial del jefe de Estado se imprime y enmarca para ser exhibida en reparticiones públicas desde el inicio del mandato.

El abogado advirtió que continuar con el proceso podría generar un gasto fiscal significativo si posteriormente se determinara que la imagen no se ajusta a la ley. “Esa es la medida para evitar el mal uso de recursos públicos, porque, de lo contrario, se incurre en un gasto no menor, imaginémonos todas las reparticiones públicas del país donde va una de esas fotografías que finalmente puede ser estimada ilegal, de acuerdo al texto de la ley”, comentó el abogado para Meganoticias.

Agregando que “lo más correcto sería que la Oficina del Presidente Electo tomara la decisión de enviar una nueva fotografía que se ajustamente al texto de la ley, demostrando un apego, un celo en el cumplimiento de la ley, que sería una muy buena señal respecto a lo que puede ser su gobierno“.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) defendieron la decisión, argumentando que “la banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas“. Afirmaron que el emblema representa a todo el país y no a un sector político en particular

En tanto, la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, agregó que “este retrato efectivamente es diferente, es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del Presidente (electo) y también de lo que va a ser su gobierno: un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante”.