Implante coclear: el avance que devuelve la audición y mejora la calidad de vida

A casi cinco décadas del primer implante coclear realizado en el mundo, esta tecnología se ha consolidado como una alternativa terapéutica para personas con hipoacusia neurosensorial severa o profunda. El doctor Marco Goycoolea, pionero en el desarrollo de esta técnica en Chile y actual jefe del equipo de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de los Andes, recordó que el procedimiento evolucionó con el tiempo y explicó que “lo que era una cosa casi experimental ha pasado a ser un tratamiento de rutina porque han llegado a ser tan eficientes (los IC) que están reemplazando, en algunas indicaciones, a los audífonos cuando estos ya no aportan una discriminación adecuada”.

El especialista añadió que el implante coclear no solo permite recuperar la audición, sino también mejorar progresivamente la calidad de la escucha, señalando que esta tecnología “da audición, pero con cada avance -tecnología que siempre da un paso más- mejora la calidad de la escucha; calidad que permite a las personas comunicarse mucho mejor”.

En un país que enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento, Goycoolea advirtió que cada vez más personas mayores presentan dificultades auditivas que no logran resolverse solo con audífonos. En ese contexto, sostuvo que “hoy existe mucha gente mayor con hipoacusia que usa audífonos, pero llega un momento en que la discriminación o entender el habla no se resuelve con ese dispositivo”, por lo que afirmó que “todas esas personas se van a beneficiar mucho de estas nuevas tecnologías que le van a permitir comunicarse mucho mejor”.

Según datos del Ministerio de Salud, en Chile cerca de 715 mil personas presentan algún grado de pérdida auditiva y alrededor de 200 mil viven con sordera total. Esta condición puede originarse por múltiples factores, como infecciones, traumatismos, causas genéticas o exposición prolongada a ruidos intensos, además del propio proceso de envejecimiento.

En materia de acceso, el país ha ampliado la cobertura para esta tecnología mediante políticas públicas. La audióloga Martina Guarello explicó que actualmente “las personas que tienen una pérdida auditiva severa a profunda, mayores de 4 años, pueden acceder a un implante coclear unilateral a través de la LRS y volver a conectarse al mundo sonoro”. En el caso de los niños menores de cuatro años, el tratamiento está garantizado a través de las prestaciones cubiertas por el GES.

El impacto de esta tecnología también se refleja en la experiencia de los propios pacientes. Rosario, usuaria de implante coclear desde los 12 años, relató que “el implante fue la solución más maravillosa que pudieron darme porque volví a escuchar y a dejar de sentirme tan perdida en las reuniones familiares y sociales y en el colegio”. Tras un proceso de rehabilitación auditiva, añadió que “gracias al implante y a la terapia pude volver a integrarme a la sociedad como cualquiera”.

Actualmente, el implante coclear se considera una herramienta clave para mejorar la comunicación, la integración social y la calidad de vida de personas con pérdida auditiva profunda. En Chile, durante 2025 cerca de 200 personas —entre niños, adultos y personas mayores— recibieron este dispositivo, en un contexto donde especialistas subrayan la importancia del diagnóstico temprano y del acceso oportuno a tratamientos y rehabilitación auditiva.